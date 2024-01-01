Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави
Сьогодні, 17:00
Вчора, 3 жовтня, у Луцьку відбулись гастролі Хмельницького театру імені М. Старицького. Такі події по-особливому важливі, адже сприяють обміну досвідом та дають можливість мистецькій спільноті перезавантажитись у цей непростий час.
Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.
Хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави: для школярів – містично-патріотичну казку «Козаки», а для дорослих – французьку комедію «Оскар або Скажена авантюра».
«Публікуємо відеорозповідь про цей насичений день, а тим часом продовжуємо підготовку до поїздки. Адже уже наступного тижня у Хмельницькому відбудеться наш мюзикл «Рукавичка» та гірка комедія «Останній Гречкосій».
Нехай ці обмінні гастролі стануть гарною традицією!» – зазначають у театрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.
Хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави: для школярів – містично-патріотичну казку «Козаки», а для дорослих – французьку комедію «Оскар або Скажена авантюра».
«Публікуємо відеорозповідь про цей насичений день, а тим часом продовжуємо підготовку до поїздки. Адже уже наступного тижня у Хмельницькому відбудеться наш мюзикл «Рукавичка» та гірка комедія «Останній Гречкосій».
Нехай ці обмінні гастролі стануть гарною традицією!» – зазначають у театрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави
Сьогодні, 17:00
Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові, бо «Америці буде не до цього»
Сьогодні, 16:39
На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан
Сьогодні, 16:00
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Сьогодні, 15:40
Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж
Сьогодні, 15:10