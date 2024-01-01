Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави

Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави
Вчора, 3 жовтня, у Луцьку відбулись гастролі Хмельницького театру імені М. Старицького. Такі події по-особливому важливі, адже сприяють обміну досвідом та дають можливість мистецькій спільноті перезавантажитись у цей непростий час.

Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.

Хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави: для школярів – містично-патріотичну казку «Козаки», а для дорослих – французьку комедію «Оскар або Скажена авантюра».

«Публікуємо відеорозповідь про цей насичений день, а тим часом продовжуємо підготовку до поїздки. Адже уже наступного тижня у Хмельницькому відбудеться наш мюзикл «Рукавичка» та гірка комедія «Останній Гречкосій».

Нехай ці обмінні гастролі стануть гарною традицією!» – зазначають у театрі.
Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави
Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави
Обмін культурним досвідом: хмельницькі актори привезли у Луцьк дві вистави


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Теги: Луцьк, театр
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