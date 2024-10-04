У Покровську досі залишаються 13 тисяч людей, з них — 94 дитини

У Покровську досі залишаються 13 тисяч людей, з них — 94 дитини
У Покровську Донецької області ситуація залишається критичною. Ворог зруйнував 80% критичної інфраструктури міста. У Покровську досі залишаються 13 тисяч людей, з них 94 дитини.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, пише LB.ua.

За словами очільника МВА, наразі ворожа армія щоденно обстрілює Покровськ. Критичної інфраструктури міста майже немає.

"За вчора було два обстріли, шість КАБів. Вранці гатили по центру міста, у нас чотири поранених — два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи та також були поранені. Це цивільна інфраструктура і критична інфраструктура, вже майже її немає. Там майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. Готують нас до зими", — каже Сергій Добряк.

Пропри те, що у міська громада залишилася без тепла та електропостачання, у Покровську досі перебувають 13 050 людей, серед них 94 — діти. Водночас, глава МВА відзначив динаміку евакуації.

За даними Генштабу, Покровський напрямок продовжує лідирувати за кількістю боєзіткнень. За минулу добу ворог здійснив 30 атак. Росіяни намагалися просунутися неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького і Крутого Яру.

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Теги: Росія, Україна, війна
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