На Волині закрили ще одну початкову школу





Рішення про ліквідацію навчального закладу прийняли депутати на черговому пленарному засіданні 26-го вересня, передає



Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Алла Наумук повідомила, що наразі там не навчається жоден учень, вчителів і директора теж вже немає. Тож причини функціонування цього навчального закладу – відсутні. А діяльність школи потрібно офіційно припинити, оскільки зараз триває оформлення відповідних документів на отримання державної субвенції на новий 2025 рік.



«Нам до 1-го жовтня потрібно здати звіт по освіті, відповідно до якого буде виділена субвенція на 2025 рік. А в Менчичівській початковій школі висвітлюється юридична особа. І хоча директора вже немає, але досі є цифровий електронний підпис, доступ до якого є лише в директора. Працівники відділу освіти не можуть зайти, щоб поставити нулі. По цій школі всеодно стоїть простій», – зазначила Алла Наумук.



Депутати більшістю голосів призупинили діяльність Менчичівської початкової школи, починаючи з 1-го вересня 2024 року. Також звеліли очільниці відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради Аллі Наумук провести інвентаризацію та подати пропозиції селищній раді щодо збереження приміщень та майна школи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничівській громаді на Волині закрили Менчичівську початкову школу.Рішення про ліквідацію навчального закладу прийняли депутати на черговому пленарному засіданні 26-го вересня, передає БУГ Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спортуповідомила, що наразі там не навчається жоден учень, вчителів і директора теж вже немає. Тож причини функціонування цього навчального закладу – відсутні. А діяльність школи потрібно офіційно припинити, оскільки зараз триває оформлення відповідних документів на отримання державної субвенції на новий 2025 рік.«Нам до 1-го жовтня потрібно здати звіт по освіті, відповідно до якого буде виділена субвенція на 2025 рік. А в Менчичівській початковій школі висвітлюється юридична особа. І хоча директора вже немає, але досі є цифровий електронний підпис, доступ до якого є лише в директора. Працівники відділу освіти не можуть зайти, щоб поставити нулі. По цій школі всеодно стоїть простій», – зазначила Алла Наумук.Депутати більшістю голосів призупинили діяльність Менчичівської початкової школи, починаючи з 1-го вересня 2024 року. Також звеліли очільниці відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради Аллі Наумук провести інвентаризацію та подати пропозиції селищній раді щодо збереження приміщень та майна школи.

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