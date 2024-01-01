Відключення світла на Волині 5 жовтня: повідомили, чи будуть обмеження споживання
Сьогодні, 21:15
У суботу, 5 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.
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Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.
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