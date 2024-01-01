Відключення світла на Волині 5 жовтня: повідомили, чи будуть обмеження споживання





Про це повідомили в "Укренерго".



"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.



У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 5 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.Про це повідомили в "Укренерго"."Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

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