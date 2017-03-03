Волиняни оформили 12 кредитів на встановлення сонячних панелей. ВІДЕО

Волиняни оформили 12 кредитів на встановлення сонячних панелей. ВІДЕО
Уряд продовжує впроваджувати програми для бізнесу та населення, які стимулюватимуть розвиток розподіленої генерації та сприятимуть енергетичній безпеці країни.

Зокрема, з липня 2024 року фізичні особи можуть оформити кредит на встановлення сонячних панелей. Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів облдержадміністрації Вероніка Бальбуза під час брифінгу ОДА.

«Станом на сьогодні вже видано 12 кредитів на загальну суму чотири мільйони гривень, – зазначила посадовиця. – Фізичні особи можуть скористатися пільговим кредитуванням під нуль відсотків, тобто держава повністю компенсує відсоткову ставку. Термін кредитування – до 10 років. Сума кредитування може сягати до 480 тисяч гривень».
До слова, кредит можна отримати в одного з банків-партнерів програми:
«ПриватБанк»;
«Ощадбанк»;
«Укргазбанк»;
«Сенс Банк»;
Банк «Глобус».

Для його отримання потрібно підготувати та подати відповідні документи, серед яких: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про доходи, а також документи на обладнання, яке планують придбати.

Окрім того, енергокредити можуть отримати суб’єкти господарювання. Це фізичні особи-підприємці, юридичні особи, а також ОСББ. Для них відсоткова ставка становить 7 % річних. Термін кредитування – до 10 років. Для ОСББ кредит становить до 5 млн грн, а для суб’єктів господарювання – до 150 млн грн.

Зі слів Вероніки Бальбузи, загалом за 9 місяців 2024 року суб’єктам господарювання Волині видано 19 кредитів на суму 18,6 млн грн. 13 кредитів видано на сонячні панелі, ще 6 – на генератори.

Разом із тим, програмою можуть скористатися великі підприємства. Відсоткова ставка для них більша – 13,5 %. Термін кредитування – до 10 років. А сума кредитування сягає 25 млн євро. Такі кредити зазвичай призначені на відбудову знищеної або пошкодженої енергоструктури.


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Теги: Волинь, кредити, сонячні панелі
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