Волиняни оформили 12 кредитів на встановлення сонячних панелей. ВІДЕО

Уряд продовжує впроваджувати програми для бізнесу та населення, які стимулюватимуть розвиток розподіленої генерації та сприятимуть енергетичній безпеці країни.Зокрема, з липня 2024 року фізичні особи можуть оформити кредит на встановлення сонячних панелей. Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів облдержадміністраціїпід час брифінгу ОДА.«Станом на сьогодні вже видано 12 кредитів на загальну суму чотири мільйони гривень, – зазначила посадовиця. – Фізичні особи можуть скористатися пільговим кредитуванням під нуль відсотків, тобто держава повністю компенсує відсоткову ставку. Термін кредитування – до 10 років. Сума кредитування може сягати до 480 тисяч гривень».До слова, кредит можна отримати в одного з банків-партнерів програми:«ПриватБанк»;«Ощадбанк»;«Укргазбанк»;«Сенс Банк»;Банк «Глобус».Для його отримання потрібно підготувати та подати відповідні документи, серед яких: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про доходи, а також документи на обладнання, яке планують придбати.Окрім того, енергокредити можуть отримати суб’єкти господарювання. Це фізичні особи-підприємці, юридичні особи, а також ОСББ. Для них відсоткова ставка становить 7 % річних. Термін кредитування – до 10 років. Для ОСББ кредит становить до 5 млн грн, а для суб’єктів господарювання – до 150 млн грн.Зі слів Вероніки Бальбузи, загалом за 9 місяців 2024 року суб’єктам господарювання Волині видано 19 кредитів на суму 18,6 млн грн. 13 кредитів видано на сонячні панелі, ще 6 – на генератори.Разом із тим, програмою можуть скористатися великі підприємства. Відсоткова ставка для них більша – 13,5 %. Термін кредитування – до 10 років. А сума кредитування сягає 25 млн євро. Такі кредити зазвичай призначені на відбудову знищеної або пошкодженої енергоструктури.