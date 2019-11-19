В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів
04 жовтень, 23:19
Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.
Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.
Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.
Як це працюватиме?
Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:
Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).
У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
Про реформу шкільного харчування
Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Ця реформа була ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.
Шкільний обід є важливим елементом турботи про добробут дітей в умовах російської агресії, він закладає основу для їхнього здорового майбутнього, а також є елементом захисту кожного учня / учениці незалежно від того, чи він / вона живе у великому місті, чи в малій громаді.
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Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.
Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.
Як це працюватиме?
Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:
Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).
У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
Про реформу шкільного харчування
Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Ця реформа була ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.
Шкільний обід є важливим елементом турботи про добробут дітей в умовах російської агресії, він закладає основу для їхнього здорового майбутнього, а також є елементом захисту кожного учня / учениці незалежно від того, чи він / вона живе у великому місті, чи в малій громаді.
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