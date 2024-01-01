Лікування дитини, ДТП, якість мобільного зв'язку: аферисти ошукали 5 волинян на понад 40 тисяч

Лікування дитини, ДТП, якість мобільного зв'язку: аферисти ошукали 5 волинян на понад 40 тисяч
Минулої доби до поліції із заявами про шахрайства звернулося п’ятеро волинян. Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє ІА "Волинські новини".

Аферисти видурювали гроші у різний спосіб, зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв; покращення якості мобільного зв’язку; лікування дитини, яка потрапила у ДТП, тощо.

Загалом шахраї ошукали волинян на понад 40 тисяч гривень.

Поліція вкотре застерігає:

– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;

– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;

– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;

– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.

Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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Теги: Україна, Волинь, аферисти, шахраї, гроші
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