Лікування дитини, ДТП, якість мобільного зв'язку: аферисти ошукали 5 волинян на понад 40 тисяч





Про це повідомляє



Аферисти видурювали гроші у різний спосіб, зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв; покращення якості мобільного зв’язку; лікування дитини, яка потрапила у ДТП, тощо.



Загалом шахраї ошукали волинян на понад 40 тисяч гривень.



Поліція вкотре застерігає:



– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;



– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;



– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;



– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.



Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби до поліції із заявами про шахрайства звернулося п’ятеро волинян. Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.Про це повідомляє ІА "Волинські новини" Аферисти видурювали гроші у різний спосіб, зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв; покращення якості мобільного зв’язку; лікування дитини, яка потрапила у ДТП, тощо.Загалом шахраї ошукали волинян на понад 40 тисяч гривень.Поліція вкотре застерігає:– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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