Лікування дитини, ДТП, якість мобільного зв'язку: аферисти ошукали 5 волинян на понад 40 тисяч
Сьогодні, 01:15
Минулої доби до поліції із заявами про шахрайства звернулося п’ятеро волинян. Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
Аферисти видурювали гроші у різний спосіб, зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв; покращення якості мобільного зв’язку; лікування дитини, яка потрапила у ДТП, тощо.
Загалом шахраї ошукали волинян на понад 40 тисяч гривень.
Поліція вкотре застерігає:
– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;
– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;
– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;
– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.
Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
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Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
Аферисти видурювали гроші у різний спосіб, зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв; покращення якості мобільного зв’язку; лікування дитини, яка потрапила у ДТП, тощо.
Загалом шахраї ошукали волинян на понад 40 тисяч гривень.
Поліція вкотре застерігає:
– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;
– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;
– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;
– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.
Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
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