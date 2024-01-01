На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому
Сьогодні, 05:28
Волинські правоохоронці розшукують жителя одного із сіл області, який не повернувся додому.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВП ГУНП.
Оперативники Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують Кунделяса Володимира Миколайовича, 20 січня 1985 року народження, жителя села Ворокомле Камінь-Каширського району.
Чоловік 2 вересня 2024 року був звільнений з місць позбавлення волі у Львівській області та досі додому не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.
Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 50 625 4509 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВП ГУНП.
Оперативники Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують Кунделяса Володимира Миколайовича, 20 січня 1985 року народження, жителя села Ворокомле Камінь-Каширського району.
Чоловік 2 вересня 2024 року був звільнений з місць позбавлення волі у Львівській області та досі додому не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.
Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 50 625 4509 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому
Сьогодні, 05:28
На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta
Сьогодні, 03:41
Лікування дитини, ДТП, якість мобільного зв'язку: аферисти ошукали 5 волинян на понад 40 тисяч
Сьогодні, 01:15
5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів
04 жовтень, 23:19