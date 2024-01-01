На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому

Волинські правоохоронці розшукують жителя одного із сіл області, який не повернувся додому.Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВП ГУНП.Оперативники Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують, 20 січня 1985 року народження, жителя села Ворокомле Камінь-Каширського району.Чоловік 2 вересня 2024 року був звільнений з місць позбавлення волі у Львівській області та досі додому не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 50 625 4509 або 102.