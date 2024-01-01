На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому

На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому
Волинські правоохоронці розшукують жителя одного із сіл області, який не повернувся додому.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВП ГУНП.

Оперативники Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують Кунделяса Володимира Миколайовича, 20 січня 1985 року народження, жителя села Ворокомле Камінь-Каширського району.

Чоловік 2 вересня 2024 року був звільнений з місць позбавлення волі у Львівській області та досі додому не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 50 625 4509 або 102.

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Теги: Волинь, розшук, Ворокомле, поліція
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