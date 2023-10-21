Риболовля, шахи та поїдання вареників: на Волині змагалися військовослужбовці, які проходять реабілітацію





Про це Руслан Ізмаїлов. З його слів, захисники рибалили, грали у шахи, шашки, петанк, дартс, варили борщ, а також змагалися у поїданні вареників на швидкість.



Розпочалися спортивні ігри з риболовлі, в якій змагалися три команди. Першим зловив рибу 35-річний Юрій зі Львова, який служить водієм евакуаційної машини.



"Коли був в цивільному житті, рибалив. Не часто, але на вихідні старався їздити, відпочити. Через те, що два роки на фронті, то не було часу на рибалку. Вода якось заспокоює, є побратими, всі як рідні тут", — каже боєць Юрій.



Змагалися військовослужбовці й у грі в петанк — на землі кидали кілька куль якнайближче до основної кулі.



"Важко по якімсь фізичним обмеженням, але це весело, круто. І більше таких заходів треба робити, щоб ветерани війни відновлювалися і почували себе не покинутими", — говорить військовий Анатолій Тихонович.



Готує борщ з капустою, шкварками, часником, як і на позиціях, 33-річна захисниця Анна з Луцька. Жінка розповідає: коли почалася війна, з двома дітьми виїхала за кордон, але чотири місяці повернулася. Спершу лучанка волонтерила, а потім вирішила піти служити.



Де і ким служила – військовослужбовиця не розповідає. Зараз, з її слів, перебуває на реабілітації, до змагань приєдналася із задоволенням.



"Такі заходи об’єднують, дають зрозуміти військовим, що є інше життя і те, що ліс, природа — це не тільки в окопи й постріли.Ти розумієш, що ми не забуті, ми потрібні й робимо правильну справу", — говорить захисниця Анна.



Фінальний конкурс серед військовослужбовців – поїдання вареників на швидкість.



У змаганнях переміг 41-річний боєць Василь з Волині: "Вареник добрий, можна було ще з’їсти, — каже військовий. — Дуже нам треба така підтримка й відпочинок".



Як розповіла волонтерка Галина Собець, у змаганнях "Незламні духом" взяли участь бійці, які перебувають на реабілітації в трьох медичних закладах Волині.



"Моя дитина вернулася з фронту, втратила здоров'я, тому я допомагаю. Прохання долучатися, хлопців дуже багато, а займатися ними не особо хтось хоче. А немає чужих, вони всі наші, вони всі рідні. Ми їм дякуємо за життя", — каже Галина Собець.



У 2024 році на Волині для бійців такі змагання проводять вдруге, але цього разу вони більш масштабні, розповідає організатор, психолог обласного госпіталю ветеранів війни Руслан Ізмаїлов.



"Змагання є важливими для психологічної реабілітації наших хлопців. Коли вони приходять з війни, вони тільки живуть тою війною. Щоб переключитися, щоб покращити їхнє самопочуття, такі заходи в нас проводяться практично з 2015 року", — каже психолог обласного госпіталю ветеранів війни.



Такі спортивні змагання для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації на Волині, відбуватимуться постійно, аби сприяти швидшому відновленню захисників після поранень, додав Руслан Ізмаїлов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 жовтня у селі Боголюби Луцького району понад пів сотні бійців, які перебувають на реабілітації в медзакладах Волині, взяли участь у змаганнях "Незламні духом".Про це Суспільному розповів організатор. З його слів, захисники рибалили, грали у шахи, шашки, петанк, дартс, варили борщ, а також змагалися у поїданні вареників на швидкість.Розпочалися спортивні ігри з риболовлі, в якій змагалися три команди. Першим зловив рибу 35-річний Юрій зі Львова, який служить водієм евакуаційної машини."Коли був в цивільному житті, рибалив. Не часто, але на вихідні старався їздити, відпочити. Через те, що два роки на фронті, то не було часу на рибалку. Вода якось заспокоює, є побратими, всі як рідні тут", — каже боєць Юрій.Змагалися військовослужбовці й у грі в петанк — на землі кидали кілька куль якнайближче до основної кулі."Важко по якімсь фізичним обмеженням, але це весело, круто. І більше таких заходів треба робити, щоб ветерани війни відновлювалися і почували себе не покинутими", — говорить військовийГотує борщ з капустою, шкварками, часником, як і на позиціях, 33-річна захисниця Анна з Луцька. Жінка розповідає: коли почалася війна, з двома дітьми виїхала за кордон, але чотири місяці повернулася. Спершу лучанка волонтерила, а потім вирішила піти служити.Де і ким служила – військовослужбовиця не розповідає. Зараз, з її слів, перебуває на реабілітації, до змагань приєдналася із задоволенням."Такі заходи об’єднують, дають зрозуміти військовим, що є інше життя і те, що ліс, природа — це не тільки в окопи й постріли.Ти розумієш, що ми не забуті, ми потрібні й робимо правильну справу", — говорить захисниця Анна.Фінальний конкурс серед військовослужбовців – поїдання вареників на швидкість.У змаганнях переміг 41-річний боєць Василь з Волині: "Вареник добрий, можна було ще з’їсти, — каже військовий. — Дуже нам треба така підтримка й відпочинок".Як розповіла волонтерка Галина Собець, у змаганнях "Незламні духом" взяли участь бійці, які перебувають на реабілітації в трьох медичних закладах Волині."Моя дитина вернулася з фронту, втратила здоров'я, тому я допомагаю. Прохання долучатися, хлопців дуже багато, а займатися ними не особо хтось хоче. А немає чужих, вони всі наші, вони всі рідні. Ми їм дякуємо за життя", — каже Галина Собець.У 2024 році на Волині для бійців такі змагання проводять вдруге, але цього разу вони більш масштабні, розповідає організатор, психолог обласного госпіталю ветеранів війни Руслан Ізмаїлов."Змагання є важливими для психологічної реабілітації наших хлопців. Коли вони приходять з війни, вони тільки живуть тою війною. Щоб переключитися, щоб покращити їхнє самопочуття, такі заходи в нас проводяться практично з 2015 року", — каже психолог обласного госпіталю ветеранів війни.Такі спортивні змагання для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації на Волині, відбуватимуться постійно, аби сприяти швидшому відновленню захисників після поранень, додав Руслан Ізмаїлов.

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