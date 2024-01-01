Уночі росія атакувала Україну 13 ударними дронами і трьома керованими ракетами

Уночі росія атакувала Україну 13 ударними дронами і трьома керованими ракетами
У ніч на 5 жовтня 2024 року російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уночі росія атакувала Україну 13 ударними дронами і трьома керованими ракетами
Сьогодні, 09:15
Чотири автомобілі: волинська «екстренка» оновила автопарк
Сьогодні, 08:25
Риболовля, шахи та поїдання вареників: на Волині змагалися військовослужбовці, які проходять реабілітацію
Сьогодні, 07:31
На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому
Сьогодні, 05:28
На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
У Покровську досі залишаються 13 тисяч людей, з них — 94 дитини У Покровську досі залишаються 13 тисяч людей, з них — 94 дитини
04 жовтень, 19:23
Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові, бо «Америці буде не до цього» Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові, бо «Америці буде не до цього»
04 жовтень, 16:39
На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан
04 жовтень, 16:00
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
04 жовтень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уночі росія атакувала Україну 13 ударними дронами і трьома керованими ракетами
Сьогодні, 09:15
 0
Чотири автомобілі: волинська «екстренка» оновила автопарк
Сьогодні, 08:25
 0
Риболовля, шахи та поїдання вареників: на Волині змагалися військовослужбовці, які проходять реабілітацію
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому
Сьогодні, 05:28
 0
На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8