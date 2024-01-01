Уночі росія атакувала Україну 13 ударними дронами і трьома керованими ракетами





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму.



В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.



Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 жовтня 2024 року російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками типу "Шахед".Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму.В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

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