Чотири автомобілі: волинська «екстренка» оновила автопарк





Про це Володимир Шмаль.



З його слів, чотири нові реанімобілі вдалось купити впродовж 2024 року власним коштом. Один із них передали для потреб відремонтованого та оновленого Маневицького відділення екстреної медичної допомоги. інший дістався Шацькому пункту ЕМД для більш оперативної допомоги відпочивальникам на озері Світязь.



Ще два реанімобілі передали відділу медицини катастроф, які виїжджають на найскладніші випадки, а також Нововолинському відділенню екстреної медичної допомоги.



"У нас є вимога машина працює 5 років, а далі її треба заміняти на новішу. У зв'язку з цим, ми наші старіші автомобілі, які ще в хорошому стані, передали іншим медичним закладам", — розповів Володимир Шмаль.



Володимир Шмаль, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Волинська обласна рада

Таким чином замінили застарілу машину швидкої 2013 року випуску, яка була у користуванні Іваничівського пункту ЕМД на сучасний спеціалізований санітарний автомобіль типу В, 2020 року випуску.



Окрім цього, сучасний та обладнаний автомобіль FIAT DUKATO, отриманий від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, передали навчально-тренувальному відділу екстренки.



Машини оснащені усім необхідним. Волинська обласна рада

Ще два спеціалізовані санітарні автомобілі передали для потреб обласних психіатричної та інфекційної лікарень.



"Машини, хоч і були у використанні, втім перебувають у хорошому технічному стані та обладнані усім необхідним устаткуванням: дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, киснем і портативними апаратами ШВЛ", — сказав Володимир Шмаль.



З його слів, нові авто дозволять проводити реанімаційні заходи безпосередньо в кареті швидкої та якісніше надавати медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — чотири нові автомобілі. Ще чотири старі машини з "екстренки" передали іншим медичним закладам області.Про це Суспільному в телефонному коментарі директор центруЗ його слів, чотири нові реанімобілі вдалось купити впродовж 2024 року власним коштом. Один із них передали для потреб відремонтованого та оновленого Маневицького відділення екстреної медичної допомоги. інший дістався Шацькому пункту ЕМД для більш оперативної допомоги відпочивальникам на озері Світязь.Ще два реанімобілі передали відділу медицини катастроф, які виїжджають на найскладніші випадки, а також Нововолинському відділенню екстреної медичної допомоги."У нас є вимога машина працює 5 років, а далі її треба заміняти на новішу. У зв'язку з цим, ми наші старіші автомобілі, які ще в хорошому стані, передали іншим медичним закладам", — розповівВолодимир Шмаль, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Волинська обласна радаТаким чином замінили застарілу машину швидкої 2013 року випуску, яка була у користуванні Іваничівського пункту ЕМД на сучасний спеціалізований санітарний автомобіль типу В, 2020 року випуску.Окрім цього, сучасний та обладнаний автомобіль FIAT DUKATO, отриманий від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, передали навчально-тренувальному відділу екстренки.Машини оснащені усім необхідним. Волинська обласна радаЩе два спеціалізовані санітарні автомобілі передали для потреб обласних психіатричної та інфекційної лікарень."Машини, хоч і були у використанні, втім перебувають у хорошому технічному стані та обладнані усім необхідним устаткуванням: дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, киснем і портативними апаратами ШВЛ", — сказав Володимир Шмаль.З його слів, нові авто дозволять проводити реанімаційні заходи безпосередньо в кареті швидкої та якісніше надавати медичну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію