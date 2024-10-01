Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї, - ЗМІ

Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї, - ЗМІ
Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї.

Про це повідомляє KyivPost з посиланням на джерела в розвідці, пише Українська правда.

Офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців були поранені.

За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

У червні стало відомо, що Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні цього року.

Пентагон вважав, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом.

Західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

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Теги: Росія, війна
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