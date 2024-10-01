Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї, - ЗМІ





Про це повідомляє KyivPost з посиланням на джерела в розвідці, пише



Офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців були поранені.



За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.



У червні стало відомо, що Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні цього року.



Пентагон вважав, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом.



Західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї.Про це повідомляє KyivPost з посиланням на джерела в розвідці, пише Українська правда Офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців були поранені.За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.У червні стало відомо, що Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні цього року.Пентагон вважав, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом.Західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

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