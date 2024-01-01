Залужний виступив проти мобілізації чоловіків до 25 років: молодь потрібно берегти

Валерій Залужний висловився проти мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, молодь потрібно максимально берегти.



Про це він заявив під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні, пише



«Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», — вважає Залужний.



Разом з цим нинішній посол України у Великій Британії додав, що залучати молодь до війни варто лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».



Зменшення призовного віку



2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.



Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.



Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. А президент Володимир Зеленський казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.



Тим часом народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що рівень мобілізації в Україні знизився після кількох місяців дії відповідного закону, а тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній головнокомандувач ЗСУвисловився проти мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, молодь потрібно максимально берегти.Про це він заявив під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні, пише Громадське «Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», — вважає Залужний.Разом з цим нинішній посол України у Великій Британії додав, що залучати молодь до війни варто лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».2 квітня президентпідписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. А президент Володимир Зеленський казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.Тим часом народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що рівень мобілізації в Україні знизився після кількох місяців дії відповідного закону, а тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік.

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