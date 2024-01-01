«Там, де вони, всюди руїна», — історія поляка, який служить у волинській 100 омбр

Єжи з позивним "Єжик" — командир відділення в батальйоні матеріального забезпечення 100 окремої механізованої бригади. Боєць — громадянин Польщі, але понад 20 років живе та працює в Україні.



Історію військовослужбовця розповіли у бригаді, пише



Перший військовий досвід Єжи отримав ще у 2016 році, коли брав участь в АТО у складі 14 омбр.



"Ще під час АТО, я побачив, якої біди місцевим наробили наші вороги. Всі ці твердження про захист російськомовного населення — цілковита маячня. Вже тоді вони мали на меті захопити українські території. Там, де вони, всюди руїна", — каже боєць з позивним "Єжик".



Після трьох років служби Єжи звільнився в запас та повернувся до цивільного життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік знову вирішив стати на захист української землі.



"Мої земляки зрозуміли, якщо Україна не вистоїть — Польща буде наступною. Влітку 2023 я пішов в учєбку, по завершенні якої за розподілом потрапив до «сотки", – розповів військовослужбовець.

Навесні 2024 Єжи із побратимами потрапив в оточення в одному з населених пунктів на Донеччині. Пригадує, що дивом бійцям вдалося вирватися із замкнутого кільця.



Зараз військовослужбовець Єжик — командир відділення в батальйоні матеріального забезпечення, а ще ділиться власним досвідом з колегами-військовими.



"Мобілізовані хлопці, котрі приходять до нас, як правило, мають обмежене уявлення про військову справу і це нормально. Ніхто не народився атошником, але коли є бажання, можна навчитися воювати", — додає Єжи.



Вдома захисника чекає дружина та двоє синів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з позивним "Єжик" — командир відділення в батальйоні матеріального забезпечення 100 окремої механізованої бригади. Боєць — громадянин Польщі, але понад 20 років живе та працює в Україні.Історію військовослужбовця розповіли у бригаді, пише Суспільне Перший військовий досвід Єжи отримав ще у 2016 році, коли брав участь в АТО у складі 14 омбр."Ще під час АТО, я побачив, якої біди місцевим наробили наші вороги. Всі ці твердження про захист російськомовного населення — цілковита маячня. Вже тоді вони мали на меті захопити українські території. Там, де вони, всюди руїна", — каже боєць з позивним "Єжик".Після трьох років служби Єжи звільнився в запас та повернувся до цивільного життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік знову вирішив стати на захист української землі."Мої земляки зрозуміли, якщо Україна не вистоїть — Польща буде наступною. Влітку 2023 я пішов в учєбку, по завершенні якої за розподілом потрапив до «сотки", – розповів військовослужбовець.Навесні 2024 Єжи із побратимами потрапив в оточення в одному з населених пунктів на Донеччині. Пригадує, що дивом бійцям вдалося вирватися із замкнутого кільця.Зараз військовослужбовець Єжик — командир відділення в батальйоні матеріального забезпечення, а ще ділиться власним досвідом з колегами-військовими."Мобілізовані хлопці, котрі приходять до нас, як правило, мають обмежене уявлення про військову справу і це нормально. Ніхто не народився атошником, але коли є бажання, можна навчитися воювати", — додає Єжи.Вдома захисника чекає дружина та двоє синів.

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