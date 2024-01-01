На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 12:37 до рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський надійшло повідомлення про ДТП у селі Соснівка Камінь-Каширського району.



По прибуттю рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся.



За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати та передати до карет швидкої допомоги.



Люди перебували у свідомості й були госпіталізовані до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 12:37 до рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський надійшло повідомлення про ДТП у селі Соснівка Камінь-Каширського району.По прибуттю рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся.За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати та передати до карет швидкої допомоги.Люди перебували у свідомості й були госпіталізовані до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.

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