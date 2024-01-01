На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.

На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.
На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 12:37 до рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський надійшло повідомлення про ДТП у селі Соснівка Камінь-Каширського району.

По прибуттю рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся.

За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати та передати до карет швидкої допомоги.
На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.

Люди перебували у свідомості й були госпіталізовані до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.
На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.

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Теги: Волинь, рятувальники, трактор
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