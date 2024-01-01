На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.
Сьогодні, 15:36
На Волині рятувальники звільнили двох постраждалих з-під трактора.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 12:37 до рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський надійшло повідомлення про ДТП у селі Соснівка Камінь-Каширського району.
По прибуттю рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся.
За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати та передати до карет швидкої допомоги.
Люди перебували у свідомості й були госпіталізовані до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 12:37 до рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський надійшло повідомлення про ДТП у селі Соснівка Камінь-Каширського району.
По прибуттю рятувальники виявили двох людей, яких затиснуло трактором, що перекинувся.
За допомогою гідравлічного та електрифікованого інструменту постраждалих вдалося деблокувати та передати до карет швидкої допомоги.
Люди перебували у свідомості й були госпіталізовані до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.
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