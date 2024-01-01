У 123 бригаді ТрО проведуть службове розслідування після повідомлень про самогубство комбата на фронті

Ігоря Гриба. Повідомлялося, що він вчинив самогубство на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку.



Про це повідомили на сторінці 123 бригади ТрО, пише



Там заявили, що Ігор Гриб був відданим військовій справі, піклувався про особовий склад, не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Також сказали, що обставини його загиблі встановлюються і триває службове розслідування.



«Маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати», — заявили у 123 бригаді.



Водночас «Суспільне», покликаючись на джерела серед військових та отримане у своє розпорядження зведення з фронту, пише, що попередньою причиною смерті Ігоря Гриба є самогубство, вчинене на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку.



Так, один з бійців бригади розповів виданню, що за декілька днів до своєї смерті командир батальйону зібрав усіх своїх бійців та повідомив, що на їхні бойові позиції має зайти два розрахунки.



«Ми там мусили перебувати постійно. Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо», — розповів військовий.



Тоді, за словами бійця, частина військових самовільно залишила частину, а інші «зібралися і поїхали далі, в надії, що може щось зміниться і бригаду відведуть». За декілька днів з’явилася інформація, що Ігор Гриб скоїв самогубство.



Інший військовослужбовець, Володимир Бойко, на своїй сторінці у Facebook також заявляв, що Ігор Гриб скоїв самогубство після того, як частина з його підлеглих залишила позиції під Вугледаром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування 123 бригади територіальної оборони проведе службове розслідування щодо обставин загибелі одного з командирів батальйону. Повідомлялося, що він вчинив самогубство на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку.Про це повідомили на сторінці 123 бригади ТрО, пише Громадське Там заявили, що Ігор Гриб був відданим військовій справі, піклувався про особовий склад, не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Також сказали, що обставини його загиблі встановлюються і триває службове розслідування.«Маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати», — заявили у 123 бригаді.Водночас «Суспільне», покликаючись на джерела серед військових та отримане у своє розпорядження зведення з фронту, пише, що попередньою причиною смерті Ігоря Гриба є самогубство, вчинене на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку.Так, один з бійців бригади розповів виданню, що за декілька днів до своєї смерті командир батальйону зібрав усіх своїх бійців та повідомив, що на їхні бойові позиції має зайти два розрахунки.«Ми там мусили перебувати постійно. Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо», — розповів військовий.Тоді, за словами бійця, частина військових самовільно залишила частину, а інші «зібралися і поїхали далі, в надії, що може щось зміниться і бригаду відведуть». За декілька днів з’явилася інформація, що Ігор Гриб скоїв самогубство.Інший військовослужбовець, Володимир Бойко, на своїй сторінці у Facebook також заявляв, що Ігор Гриб скоїв самогубство після того, як частина з його підлеглих залишила позиції під Вугледаром.

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