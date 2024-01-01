12 жовтня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», на якому Україна представить План перемоги

12 жовтня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», на якому Україна представить План перемоги
Двадцять п'ята зустріч у форматі "Рамштайн", але перша на рівні лідерів пройде 12 жовтня. На ній Україна представить План перемоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Готуємося до «Рамштайну» 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів", – написав він у телеграмі.

За словами Глави держави, на зустрічі Україна представить План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни.

"Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ", – додав президент.

Раніше зустріч на рівні лідерів анонсував Джо Байден.
Востаннє засідання "Рамштайн" відбувалося на початку вересня. Тоді у ньому вперше особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Тоді президент назвав головні потреби України, серед яких зброя, підтримка і швидка доставка пакетів військової допомоги.

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Теги: Росія, війна
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