12 жовтня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», на якому Україна представить План перемоги

Двадцять п'ята зустріч у форматі "Рамштайн", але перша на рівні лідерів пройде 12 жовтня. На ній Україна представить План перемоги.Про це повідомив президент України"Готуємося до «Рамштайну» 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів", – написав він у телеграмі.За словами Глави держави, на зустрічі Україна представить План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни."Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ", – додав президент.Раніше зустріч на рівні лідерів анонсувавВостаннє засідання "Рамштайн" відбувалося на початку вересня. Тоді у ньому вперше особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Тоді президент назвав головні потреби України, серед яких зброя, підтримка і швидка доставка пакетів військової допомоги.