На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз і військово-лікарських комісій





Про це



"Провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, головними лікарями медзакладів, керівниками медико-соціальних експертних комісій Волині, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.



Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає.



Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію.



До слова, в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій (обласна, Луцька міська, 4 міжрайонних, 3 міжрайонних однопрофільних спеціалізованих та 1 міжрайонна двопрофільна).



Тож за результатами наради доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд.

Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.



Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК", - наголосив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз (МСЕК) і військово-лікарських комісій (ВЛК).Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко."Провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, головними лікарями медзакладів, керівниками медико-соціальних експертних комісій Волині, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає.Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію.До слова, в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій (обласна, Луцька міська, 4 міжрайонних, 3 міжрайонних однопрофільних спеціалізованих та 1 міжрайонна двопрофільна).Тож за результатами наради доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд.Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК", - наголосив голова ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію