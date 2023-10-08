На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз і військово-лікарських комісій

На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз і військово-лікарських комісій
На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз (МСЕК) і військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, головними лікарями медзакладів, керівниками медико-соціальних експертних комісій Волині, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.

Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає.

Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію.

До слова, в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій (обласна, Луцька міська, 4 міжрайонних, 3 міжрайонних однопрофільних спеціалізованих та 1 міжрайонна двопрофільна).

Тож за результатами наради доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд.
Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.

Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК", - наголосив голова ОВА.

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Теги: Волинь, МСЕК, ВЛК
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