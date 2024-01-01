Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 жовтня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі значний дощ, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 7-9°, вдень 10-12° тепла.

Волинська область

Хмарна погода. Вночі помірний (по східній половині області значний) дощ, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 7-12° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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