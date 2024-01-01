Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі значний дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 7-9°, вдень 10-12° тепла.
Волинська область
Хмарна погода. Вночі помірний (по східній половині області значний) дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°, вдень 7-12° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі значний дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 7-9°, вдень 10-12° тепла.
Волинська область
Хмарна погода. Вночі помірний (по східній половині області значний) дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°, вдень 7-12° тепла.
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