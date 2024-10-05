Влітку окупанти стратили на території агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових





“На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ”, ‒ йдеться у повідомленні.



Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.



Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.



“Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні”, ‒ додав Фільчаков.



Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання, підкреслив він. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, пише LB.ua “На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ”, ‒ йдеться у повідомленні.Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, — наголосив керівник обласної прокуратуриПриводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.“Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні”, ‒ додав Фільчаков.Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання, підкреслив він. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію