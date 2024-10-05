Влітку окупанти стратили на території агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових

Влітку окупанти стратили на території агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових
Окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, пише LB.ua.

“На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ”, ‒ йдеться у повідомленні.

Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

“Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні”, ‒ додав Фільчаков.

Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання, підкреслив він. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

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Теги: Росія, війна
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