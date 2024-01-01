На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 10:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Полапи Ковельського району горить житловий будинок.



На місце події направлено черговий підрозділ 10 ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО Полапи. Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 11:53.

Причина події – встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Ковельського району ліквідували пожежу житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 10:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Полапи Ковельського району горить житловий будинок.На місце події направлено черговий підрозділ 10 ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО Полапи. Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 11:53.Причина події – встановлюється.

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