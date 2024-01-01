На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Рятувальники Ковельського району ліквідували пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 10:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Полапи Ковельського району горить житловий будинок.

На місце події направлено черговий підрозділ 10 ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО Полапи. Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 11:53.
Причина події – встановлюється.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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