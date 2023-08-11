В авто іноземця на «Устилузі» службовий пес знайшов наркотики

В авто іноземця на «Устилузі» службовий пес знайшов наркотики
В одному з авто у міжнародному пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на Волині службовий пес знайшов наркотики.

Про це 5 жовтня повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби, пише Суспільне.

На автомобіль Audi, яким в Україну їхав громадянин Польщі, зреагував службовий собака. Під заднім сидінням позашляховика інспектори виявили пакетики з наркотиками.

За даними прикордонників, експрес-аналіз підтвердив, що в одному зі згортків був амфетамін, у двох інших — канабіс.

Наркотики з авто вилучили. Чоловіка передали правоохоронцям. Як додали прикордонники, в діях чоловіка є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Теги: Устилуг, наркотики
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