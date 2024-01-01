На Волині авто злетіло у кювет





Зі слів очевидців, водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням та злетів у кювет. Авто зазнало значних пошкоджень.



На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.



Як розповіли



На щастя, водій не травмувався. Його не госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 жовтня у Нововолинську поблизу шахти №2.Зі слів очевидців, водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням та злетів у кювет. Авто зазнало значних пошкоджень.На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце аварії.На щастя, водій не травмувався. Його не госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію