На Волині авто злетіло у кювет
Сьогодні, 06:00
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 жовтня у Нововолинську поблизу шахти №2.
Зі слів очевидців, водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням та злетів у кювет. Авто зазнало значних пошкоджень.
На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце аварії.
На щастя, водій не травмувався. Його не госпіталізували.
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Зі слів очевидців, водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням та злетів у кювет. Авто зазнало значних пошкоджень.
На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце аварії.
На щастя, водій не травмувався. Його не госпіталізували.
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