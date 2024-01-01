На Волині авто злетіло у кювет

На Волині авто злетіло у кювет
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 жовтня у Нововолинську поблизу шахти №2.

Зі слів очевидців, водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням та злетів у кювет. Авто зазнало значних пошкоджень.

На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце аварії.

На щастя, водій не травмувався. Його не госпіталізували.

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Теги: Волинь, ДТП
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