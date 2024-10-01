Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи, – ЗМІ

Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи, – ЗМІ
На Донеччині після збиття військами РФ впав російський літак, який пускав КАБи по контрольованій Україною території.

Про це повідомив співрозмовник УП в Повітряних силах.

Удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.

У мережі публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі, але наразі достеменно не відомо, чи це саме цей літак.

За даними джерела, він був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи, – ЗМІ
Сьогодні, 04:06
В авто іноземця на «Устилузі» службовий пес знайшов наркотики
Сьогодні, 01:24
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині горів житловий будинок
05 жовтень, 23:30
Українські та західні чиновники розглядають модель «земля в обмін на НАТО» для завершення війни
05 жовтень, 22:21
Схожі новини
Українські та західні чиновники розглядають модель «земля в обмін на НАТО» для завершення війни Українські та західні чиновники розглядають модель «земля в обмін на НАТО» для завершення війни
05 жовтень, 22:21
Влітку окупанти стратили на території агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових Влітку окупанти стратили на території агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових
05 жовтень, 21:15
12 жовтня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», на якому Україна представить План перемоги 12 жовтня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», на якому Україна представить План перемоги
05 жовтень, 19:12
У 123 бригаді ТрО проведуть службове розслідування після повідомлень про самогубство комбата на фронті У 123 бригаді ТрО проведуть службове розслідування після повідомлень про самогубство комбата на фронті
05 жовтень, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи, – ЗМІ
Сьогодні, 04:06
 0
В авто іноземця на «Устилузі» службовий пес знайшов наркотики
Сьогодні, 01:24
 0
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині горів житловий будинок
05 жовтень, 23:30
 0
Українські та західні чиновники розглядають модель «земля в обмін на НАТО» для завершення війни
05 жовтень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8