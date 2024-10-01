Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи, – ЗМІ
Сьогодні, 04:06
На Донеччині після збиття військами РФ впав російський літак, який пускав КАБи по контрольованій Україною території.
Про це повідомив співрозмовник УП в Повітряних силах.
Удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.
У мережі публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі, але наразі достеменно не відомо, чи це саме цей літак.
За даними джерела, він був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.
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Про це повідомив співрозмовник УП в Повітряних силах.
Удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.
У мережі публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі, але наразі достеменно не відомо, чи це саме цей літак.
За даними джерела, він був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.
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