Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи, – ЗМІ





Про це повідомив співрозмовник



Удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.



У мережі публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі, але наразі достеменно не відомо, чи це саме цей літак.



За даними джерела, він був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині після збиття військами РФ впав російський літак, який пускав КАБи по контрольованій Україною території.Про це повідомив співрозмовник УП в Повітряних силах.Удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.У мережі публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі, але наразі достеменно не відомо, чи це саме цей літак.За даними джерела, він був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.

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