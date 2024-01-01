6 жовтня на Волині: гортаючи календар

6 жовтня на Волині: гортаючи календар
6 жовтня відзначає день народження головна бібліотекарка відділу юнацької бібліотеки Любов Фрадинська (на фото).

Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук та Анастасії Климчук.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Макар, Хома, Ян.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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