6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
6 жовтня відзначає день народження головна бібліотекарка відділу юнацької бібліотеки Любов Фрадинська (на фото).
Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук та Анастасії Климчук.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Макар, Хома, Ян.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
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Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук та Анастасії Климчук.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Макар, Хома, Ян.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
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