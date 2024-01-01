6 жовтня на Волині: гортаючи календар

Любов Фрадинська (на фото).



Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук та Анастасії Климчук.



Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Макар, Хома, Ян.



Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 жовтня відзначає день народження головна бібліотекарка відділу юнацької бібліотеки(на фото).Також свято уродин і у журналістоктаІменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Макар, Хома, Ян.Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію