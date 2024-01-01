На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни

На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери ДСНС знищили 96 одиниць боєприпасів Другої світової війни.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

5 жовтня представниками частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області виявлено 96 мінометних мін часів Другої світової війни.

Вибухонебезпечні предмети були виявлені в лісовому масиві поблизу с. Ботин Луцького району.

Роботи щодо обстеження території на наявність ВНП завершено.

Вилучені боєприпаси транспортовано на майданчик підриву та знищено.
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни

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Теги: сапери, Волинь
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