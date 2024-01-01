На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



5 жовтня представниками частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області виявлено 96 мінометних мін часів Другої світової війни.



Вибухонебезпечні предмети були виявлені в лісовому масиві поблизу с. Ботин Луцького району.



Роботи щодо обстеження території на наявність ВНП завершено.



Вилучені боєприпаси транспортовано на майданчик підриву та знищено.



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