ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу
Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 жовтня склали 660 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1250 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб
танків ‒ 8919 (+3)
бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)
артилерійських систем – 19092 (+55)
РСЗВ – 1216
засоби ППО ‒ 970
літаків – 368
гелікоптерів – 328
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)
крилаті ракети ‒ 2613
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)
спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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