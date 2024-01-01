ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 10:14
Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 жовтня склали 660 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1250 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб
танків ‒ 8919 (+3)
бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)
артилерійських систем – 19092 (+55)
РСЗВ – 1216
засоби ППО ‒ 970
літаків – 368
гелікоптерів – 328
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)
крилаті ракети ‒ 2613
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)
спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб
танків ‒ 8919 (+3)
бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)
артилерійських систем – 19092 (+55)
РСЗВ – 1216
засоби ППО ‒ 970
літаків – 368
гелікоптерів – 328
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)
крилаті ракети ‒ 2613
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)
спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 10:14
Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи
Сьогодні, 09:15
На Волині сапери знищили 96 боєприпасів Другої світової війни
Сьогодні, 08:07