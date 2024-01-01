ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу





Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб

танків ‒ 8919 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)

артилерійських систем – 19092 (+55)

РСЗВ – 1216

засоби ППО ‒ 970

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)

крилаті ракети ‒ 2613

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)

спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 жовтня склали 660 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1250 загарбників.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осібтанків ‒ 8919 (+3)бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)артилерійських систем – 19092 (+55)РСЗВ – 1216засоби ППО ‒ 970літаків – 368гелікоптерів – 328БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)крилаті ракети ‒ 2613кораблі /катери ‒ 28підводні човни - 1автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію