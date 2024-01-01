Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:12
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 жовтня. Після вихідних долар, євро і злотий втратили у ціні.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,18 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,43 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,57 (-4 коп.)
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Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,18 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,43 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,57 (-4 коп.)
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