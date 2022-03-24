Вихователі дитсадків у Луцькій громаді отримують 7700 гривень: чому так мало платять





Про це розповів Віталій Бондар.



З його слів, з 1-го квітня 2024 року, коли в законну силу вступила норма Кабінету міністрів, щодо мінімальної заробітної плати, це 8 тисяч грн, не було змінено тарифікаційної сітки. Тобто, той оклад, який є у педагогічного персоналу, який є в закладах дошкільної освіти, він є низьким, наголошує Віталій Бондар.



"Виключно з коштів місцевого бюджету платиться зарплата в садочках, йде доплата і та доплата точно більше як 30%. Ми у свій час були вимушені зменшити престижність до 5% у зв'язку з тим, що було відсутнє фінансування", — каже керівник департаменту освіти.

Віталій Бондар додає: знайти якісь резерви для того, щоб підвищити виплати за "Престижність професії" у відсотковому відношенні педагогам в дошкіллі, немає.



Виховательці 32-го садочка міста Луцька Надії Журбі — 65 років, загальний стаж в галузі освіти — 44 роки, у цьому дитсадку вона працює вихователем 36 років. Вихователька каже: попри любов до професії та дітей — матеріальне забезпечення теж багато важить.



"Важко те, що держава погано дбає про нас, про дошкілля саме, хочеться, щоб вони повернулися обличчям до освіти. Звичайно, мені за стаж трошки доплачують, в нас була престижність доплата 20%, 15%, забрали, 5% лишили, це важко", — каже Надія Журба.



Разом із Надією Журбою в парі кілька років працює помічниця вихователя Олена. Жінка має статус ВПО, раніше працювала вихователем в садочку №1 міста Вугледар на Донеччині. З початком повномасштабної війни разом із сином переїхала до Луцька. З її слів, садочок був знищений з перших днів війни. У рідному місті працювала вихователем, тут — помічником.



"У перший день, коли розпочалась повномасштабна війна, то зателефонували з роботи і повідомили, що виходити на роботу не треба, бо почалася війна. Ми ще були вдома, а на початку березня виїхали сюди", — говорить жінка.



Директорка 32-го садочка Мирослава Шевчик розповіла, що загальна кількість діток у закладі – 245, працює 16 вихователів, з них семеро з вищою кваліфікаційною категорією, двоє працівників мають статус внутрішньо переміщених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді 51 дошкільний заклад освіти, який відвідує понад 9,5 тисячі дітей. Загальна кількість працівників – понад дві тисячі. Вихователі зі стажем, вищою категорією мають оклад 7 700 гривень.Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської радиЗ його слів, з 1-го квітня 2024 року, коли в законну силу вступила норма Кабінету міністрів, щодо мінімальної заробітної плати, це 8 тисяч грн, не було змінено тарифікаційної сітки. Тобто, той оклад, який є у педагогічного персоналу, який є в закладах дошкільної освіти, він є низьким, наголошує Віталій Бондар."Виключно з коштів місцевого бюджету платиться зарплата в садочках, йде доплата і та доплата точно більше як 30%. Ми у свій час були вимушені зменшити престижність до 5% у зв'язку з тим, що було відсутнє фінансування", — каже керівник департаменту освіти.Віталій Бондар додає: знайти якісь резерви для того, щоб підвищити виплати за "Престижність професії" у відсотковому відношенні педагогам в дошкіллі, немає.Виховательці 32-го садочка міста Луцька— 65 років, загальний стаж в галузі освіти — 44 роки, у цьому дитсадку вона працює вихователем 36 років. Вихователька каже: попри любов до професії та дітей — матеріальне забезпечення теж багато важить."Важко те, що держава погано дбає про нас, про дошкілля саме, хочеться, щоб вони повернулися обличчям до освіти. Звичайно, мені за стаж трошки доплачують, в нас була престижність доплата 20%, 15%, забрали, 5% лишили, це важко", — каже Надія Журба.Разом із Надією Журбою в парі кілька років працює помічниця вихователя. Жінка має статус ВПО, раніше працювала вихователем в садочку №1 міста Вугледар на Донеччині. З початком повномасштабної війни разом із сином переїхала до Луцька. З її слів, садочок був знищений з перших днів війни. У рідному місті працювала вихователем, тут — помічником."У перший день, коли розпочалась повномасштабна війна, то зателефонували з роботи і повідомили, що виходити на роботу не треба, бо почалася війна. Ми ще були вдома, а на початку березня виїхали сюди", — говорить жінка.Директорка 32-го садочкарозповіла, що загальна кількість діток у закладі – 245, працює 16 вихователів, з них семеро з вищою кваліфікаційною категорією, двоє працівників мають статус внутрішньо переміщених.

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