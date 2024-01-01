В Україні святкують День вчителя: історія та традиції святкування

В Україні святкують День вчителя: історія та традиції святкування
День вчителя 2024 року в Україні святкують 6 жовтня.

Історія та традиції святкування Дня учителя в Україні

Ідею святкувати День учителя задля вшанування працівників освіти з'явилася в багатьох країнах у XIX століття — переважно заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям галузі. Наприклад, День вчителя в Аргентині (11 вересня) заснований у пам'ять видатного педагога-активіста, президента країни Домінго Фаустіно Сарм'єнто, а в Індії (5 вересня) — на честь філософа, громадського діяча і також президента країни Сарвепаллі Радхакришнана, передає ТСН.

Традиційно День вчителя відзначається в першу неділю жовтня.

День вчителя 2024 року святкуватимуть 6 жовтня. Одним із видів привітання вчителів в Україні є "день самоврядування", коли школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають. Також цього дня у школах проводяться усілякі конкурси та концерти. Педагоги отримують квіти та символічні подарунки від дітей.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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