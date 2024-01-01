Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 6 жовтня 2024 року Україною кружляли ворожі безпілотники.
У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.
Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.
Вони, зокрема, прозвучали:
Одеса;
Харків;
Kиївщина;
Запоріжжя;
Херсонщина;
Житомирщинa;
Сyми;
Канів (Черкaщина);
Kиїв/передмістя;
Бориспіль (Kиївщина);
Полтaва/р-н;
Вiнничина;
Xмельниччинa.
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У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.
Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.
Вони, зокрема, прозвучали:
Одеса;
Харків;
Kиївщина;
Запоріжжя;
Херсонщина;
Житомирщинa;
Сyми;
Канів (Черкaщина);
Kиїв/передмістя;
Бориспіль (Kиївщина);
Полтaва/р-н;
Вiнничина;
Xмельниччинa.
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