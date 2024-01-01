Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи





У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.



Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.



Вони, зокрема, прозвучали:



Одеса;



Харків;



Kиївщина;



Запоріжжя;



Херсонщина;



Житомирщинa;



Сyми;



Канів (Черкaщина);



Kиїв/передмістя;



Бориспіль (Kиївщина);



Полтaва/р-н;



Вiнничина;



Xмельниччинa.

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