Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи
У ніч проти 6 жовтня 2024 року Україною кружляли ворожі безпілотники.

У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.

Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.

Вони, зокрема, прозвучали:

Одеса;

Харків;

Kиївщина;

Запоріжжя;

Херсонщина;

Житомирщинa;

Сyми;

Канів (Черкaщина);

Kиїв/передмістя;

Бориспіль (Kиївщина);

Полтaва/р-н;

Вiнничина;

Xмельниччинa.

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Теги: Мобілізація, війна
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