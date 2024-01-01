У волинських селах гинуть свині: тварин вивозять до річок та лісу





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Журналісти зв'язалися з жінкою, яка знайшла тушу під час збирання грибів. Вона розповіла, що такі випадки у Торчинській громаді не поодинокі, а люди ситуацією просто обурені.



Влада ж запевняє, що смерті свиней рідкі та поодинокі.



«Дивіться, ну як... Чув. Є там проблеми у людей. Ну, але такого характеру масового я б не сказав. Звернень до нас офіційних з цього приводу ніяких не було. Я так думаю, то такі локальні моменти, індивідуальні в людей. Якісь трапляються, видно, випадки», – коментує голова Торчинської громади Юрій Кревський.



Крім того, подібні випадки гибелі поросят були й в інших громадах. Наразі встановити від чого вони загинули неможливо.



В Управлінні безпечності здоров'я та благополуччя тварин запевнили, що спеціалісти не можуть ходити по полях та річках, аби знайти там мертвих свиней, а офіційних звернень до них також не надходило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селах на Волині продовжують вимирати свині. Які причини – досі невідомо. Так нещодавно мертву свиню знайшли просто посеред лісу в селі Буяни. Допис із цією шокуючою новиною опублікували в одній з фейсбук-спільнот.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Журналісти зв'язалися з жінкою, яка знайшла тушу під час збирання грибів. Вона розповіла, що такі випадки у Торчинській громаді не поодинокі, а люди ситуацією просто обурені.Влада ж запевняє, що смерті свиней рідкі та поодинокі.«Дивіться, ну як... Чув. Є там проблеми у людей. Ну, але такого характеру масового я б не сказав. Звернень до нас офіційних з цього приводу ніяких не було. Я так думаю, то такі локальні моменти, індивідуальні в людей. Якісь трапляються, видно, випадки», – коментує голова Торчинської громадиКрім того, подібні випадки гибелі поросят були й в інших громадах. Наразі встановити від чого вони загинули неможливо.В Управлінні безпечності здоров'я та благополуччя тварин запевнили, що спеціалісти не можуть ходити по полях та річках, аби знайти там мертвих свиней, а офіційних звернень до них також не надходило.

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