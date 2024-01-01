На фронті загинув зять Ірини Фаріон - Василь Особа

На фронті загинув зять Ірини Фаріон - Василь Особа
На фронті загинув зять Ірини ФаріонВасиль Особа.

Про це повідомила Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон, передає ВСН.

Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».

У чоловіка залишилося двоє маленьких дітей - Єва та Дмитрик.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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Сьогодні, 15:05
 0
На фронті загинув зять Ірини Фаріон - Василь Особа
Сьогодні, 14:52
 0
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Сьогодні, 14:18
 0
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 0
Вихователі дитсадків у Луцькій громаді отримують 7700 гривень: чому так мало платять
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