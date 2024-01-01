На фронті загинув зять Ірини Фаріон - Василь Особа

Ірини Фаріон — Василь Особа.



Про це повідомила Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон, передає



Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».



У чоловіка залишилося двоє маленьких дітей - Єва та Дмитрик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув зятьПро це повідомила, донька Ірини Фаріон, передає ВСН Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».У чоловіка залишилося двоє маленьких дітей -та

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