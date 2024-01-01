У місті на Волині відбувся перший турнір з петанку для ветеранів війни
Сьогодні, 15:05
У суботу, 5 жовтня, в Ковелі відбувся перший турнір з петанку для ветеранів і захисників на новому сучасному майданчику.
Про це повідомляє МВЛЦ "Марлог".
Змагання зібрали майже 100 ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю, членів їх родин, друзів- вболівальників та волонтерів.
Учасників і гостей турніру привітали мер міста Ковеля Ігор Чайка, керівниця ветеранського напрямку «Марлогу» Анна Півень.
Навчали петанку, проводили та судили змагання професіонали- віцепрезидент з розвитку Федерації петанку Украіни Євген Рафальський, судді Володимир Роговенко та Інга Степук.
Миттю для учасників промайнули 4,5 години завзятої боротьби в 4 категоріях на 4 змагальних доріжках.
Отже, переможці:
Категорія «Учасники на кріслах колісних»:
Усатий Вадим
Баховець Максим
Категорія «Жінки»:
Бердар Марія
Осіпчук Ольга
Бакум Тетяна
Категорія «Чоловіки»:
Савчук Дмитро
Михайлик Вадим
Шимко Андрій
"Для кожного з нас головне - що гра нікого не залишила байдужим і викликала інтерес, купу позитивних емоцій і викинутого з петанковими кулями адреналіну у кожного учасника і вболівальника!
Це тому, що петанк один з найдоступніших видів спорту для фізичної та психологічної реабілітації. Доступний кожному, без обмежень у віці і можливостях", - йдеться у повідомленні.
Переможці змагань отримали нагороди і призи, серед яких набори для гри в петанк. Тепер вони зможуть самостійно грати з друзями і родинами в любий зручний час у Ковелі на якісному майданчику для петанку.
Майданчик для гри в петанк в Ковелі збудовано в рамках проєкту«Петанк для ветеранів та захисників» ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей""за фінансової підтримки благодійного фонду Nova Ukraine за сприянням Ковельської міської ради і Федерації петанку України.
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Про це повідомляє МВЛЦ "Марлог".
Змагання зібрали майже 100 ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю, членів їх родин, друзів- вболівальників та волонтерів.
Учасників і гостей турніру привітали мер міста Ковеля Ігор Чайка, керівниця ветеранського напрямку «Марлогу» Анна Півень.
Навчали петанку, проводили та судили змагання професіонали- віцепрезидент з розвитку Федерації петанку Украіни Євген Рафальський, судді Володимир Роговенко та Інга Степук.
Миттю для учасників промайнули 4,5 години завзятої боротьби в 4 категоріях на 4 змагальних доріжках.
Отже, переможці:
Категорія «Учасники на кріслах колісних»:
Усатий Вадим
Баховець Максим
Категорія «Жінки»:
Бердар Марія
Осіпчук Ольга
Бакум Тетяна
Категорія «Чоловіки»:
Савчук Дмитро
Михайлик Вадим
Шимко Андрій
"Для кожного з нас головне - що гра нікого не залишила байдужим і викликала інтерес, купу позитивних емоцій і викинутого з петанковими кулями адреналіну у кожного учасника і вболівальника!
Це тому, що петанк один з найдоступніших видів спорту для фізичної та психологічної реабілітації. Доступний кожному, без обмежень у віці і можливостях", - йдеться у повідомленні.
Переможці змагань отримали нагороди і призи, серед яких набори для гри в петанк. Тепер вони зможуть самостійно грати з друзями і родинами в любий зручний час у Ковелі на якісному майданчику для петанку.
Майданчик для гри в петанк в Ковелі збудовано в рамках проєкту«Петанк для ветеранів та захисників» ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей""за фінансової підтримки благодійного фонду Nova Ukraine за сприянням Ковельської міської ради і Федерації петанку України.
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