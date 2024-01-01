У місті на Волині відбувся перший турнір з петанку для ветеранів війни

У місті на Волині відбувся перший турнір з петанку для ветеранів війни
У суботу, 5 жовтня, в Ковелі відбувся перший турнір з петанку для ветеранів і захисників на новому сучасному майданчику.

Про це повідомляє МВЛЦ "Марлог".

Змагання зібрали майже 100 ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю, членів їх родин, друзів- вболівальників та волонтерів.

Учасників і гостей турніру привітали мер міста Ковеля Ігор Чайка, керівниця ветеранського напрямку «Марлогу» Анна Півень.

Навчали петанку, проводили та судили змагання професіонали- віцепрезидент з розвитку Федерації петанку Украіни Євген Рафальський, судді Володимир Роговенко та Інга Степук.
Миттю для учасників промайнули 4,5 години завзятої боротьби в 4 категоріях на 4 змагальних доріжках.

Отже, переможці:

Категорія «Учасники на кріслах колісних»:

Усатий Вадим
Баховець Максим
У місті на Волині відбувся перший турнір з петанку для ветеранів війни


Категорія «Жінки»:

Бердар Марія
Осіпчук Ольга
Бакум Тетяна

У місті на Волині відбувся перший турнір з петанку для ветеранів війни

Категорія «Чоловіки»:

Савчук Дмитро
Михайлик Вадим
Шимко Андрій

У місті на Волині відбувся перший турнір з петанку для ветеранів війни


"Для кожного з нас головне - що гра нікого не залишила байдужим і викликала інтерес, купу позитивних емоцій і викинутого з петанковими кулями адреналіну у кожного учасника і вболівальника!
Це тому, що петанк один з найдоступніших видів спорту для фізичної та психологічної реабілітації. Доступний кожному, без обмежень у віці і можливостях", - йдеться у повідомленні.

Переможці змагань отримали нагороди і призи, серед яких набори для гри в петанк. Тепер вони зможуть самостійно грати з друзями і родинами в любий зручний час у Ковелі на якісному майданчику для петанку.

Майданчик для гри в петанк в Ковелі збудовано в рамках проєкту«Петанк для ветеранів та захисників» ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей""за фінансової підтримки благодійного фонду Nova Ukraine за сприянням Ковельської міської ради і Федерації петанку України.


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Теги: петанк, ветерани
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