Скільки релігійних громад на Волині перейшли до ПЦУ з початку повномасштабної війни





Про це Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила на запит



Від початку повномасштабного вторгнення Росії 1 123 релігійні громади перейшли з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.



Так, від 24 лютого 2022 року до 1 вересня 2024 року, на Хмельниччині свою підлеглість з УПЦ на ПЦУ змінили 279 релігійних громад, на Київщині — 271, на Вінниччині — 119, а у Волинській та Черкаській областях — по 76.



На Закарпатті, Харківщині та в Києві лише чотири релігійні громади змінили свою підлеглість УПЦ на ПЦУ. На Івано-Франківщині — три, а на Дніпропетровщині — лише дві.



У Донецькій, Запорізькій, Луганській областях жодна релігійна громада не змінила свою підлеглість УПЦ МП.



Станом на 01 січня 2024 року в Україні налічувалося 10 919 релігійних організацій УПЦ МП. З них — 10 586 релігійних громад, 51 релігійний центр, 214 монастирів, 34 релігійних братства, 17 місіонерських товариств (місій) і 17 духовних начальних закладів.



Заборона УПЦ МП в Україні



23 вересня 2024 року в Україні набув чинності закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков.



Закон передбачає, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які відповідають одночасно таким критеріям:



знаходяться (керівний центр яких знаходиться) в державі, яка визнана такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України;

прямо або опосередковано (в тому числі через публічні виступи керівників або інших органів управління) підтримують збройну агресію проти України.

Водночас низка положень закону набуде чинності пізніше. Зокрема, у громад УПЦ МП є ще сім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ. Після закінчення цього терміну Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійних організацій, які на той момент іще матимуть такі звʼязки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні понад тисячу релігійних громад перейшли до ПЦУ після повномасштабного вторгнення Росії.Про це Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила на запит «Бабеля» Від початку повномасштабного вторгнення Росії 1 123 релігійні громади перейшли з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.Так, від 24 лютого 2022 року до 1 вересня 2024 року, на Хмельниччині свою підлеглість з УПЦ на ПЦУ змінили 279 релігійних громад, на Київщині — 271, на Вінниччині — 119, а у Волинській та Черкаській областях — по 76.На Закарпатті, Харківщині та в Києві лише чотири релігійні громади змінили свою підлеглість УПЦ на ПЦУ. На Івано-Франківщині — три, а на Дніпропетровщині — лише дві.У Донецькій, Запорізькій, Луганській областях жодна релігійна громада не змінила свою підлеглість УПЦ МП.Станом на 01 січня 2024 року в Україні налічувалося 10 919 релігійних організацій УПЦ МП. З них — 10 586 релігійних громад, 51 релігійний центр, 214 монастирів, 34 релігійних братства, 17 місіонерських товариств (місій) і 17 духовних начальних закладів.Заборона УПЦ МП в Україні23 вересня 2024 року в Україні набув чинності закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков.Закон передбачає, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які відповідають одночасно таким критеріям:знаходяться (керівний центр яких знаходиться) в державі, яка визнана такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України;прямо або опосередковано (в тому числі через публічні виступи керівників або інших органів управління) підтримують збройну агресію проти України.Водночас низка положень закону набуде чинності пізніше. Зокрема, у громад УПЦ МП є ще сім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ. Після закінчення цього терміну Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійних організацій, які на той момент іще матимуть такі звʼязки.

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