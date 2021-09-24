В Україні перерахують другу платіжку за газ: скільки доведеться платити





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"Важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це особливо важливо. Адже у вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу від 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за постачання "блакитного" палива 2025 року", — йдеться в повідомленні.



Важливо переконатися, що в газовій статистиці враховано лише актуальні дані про фактичне споживання палива. Тарифи на розподіл газу залишаться незмінними на час війни, проте вони різняться залежно від оператора газорозподільної мережі. Інформацію про свого оператора можна знайти на сайті відповідної компанії.

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