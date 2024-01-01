Скільки коштує капуста, морква та цибуля на ринках у Луцьку





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На ринку «Пасаж» ціни на білокачанну капусту коливаються в межах 20-28 гривень за кілограм. Попит на цей овоч не зменшується, оскільки вона залишається незамінною для приготування борщів, салатів і консервацій на зиму. Деякі продавці зазначають, що вартість капусти обумовлена збільшенням витрат на її зберігання та транспортування, а також умовами, які вплинули на якість та обсяги врожаю.



Ціна моркви є вищою, ніж капусти – 25-35 гривень за кілограм. Продавці пояснюють таку вартість кількома факторами: по-перше, це збільшені витрати на вирощування, а по-друге, висока вартість робочої сили. Водночас, попит на моркву залишається стабільно високим, оскільки вона є не тільки популярним продуктом для повсякденного вжитку, але й важливим складником зимових заготовок.



Цибуля, ціна якої на ринку також залишається в межах 20-25 гривень за кілограм, викликає особливий інтерес. Адже цибуля є продуктом, який зберігається протягом тривалого часу, і покупці часто купують її великими обсягами. Продавці кажуть, що така ціна зумовлена зростанням витрат на енергоносії, які використовуються для зберігання цибулі, а також впливом глобальних ринкових трендів, де ціна на овочі загалом має тенденцію до підвищення.



Стихійний ринок біля залізничного вокзалу приваблює багатьох завдяки більш гнучким умовам торгівлі: тут можна торгуватися з продавцями та інколи отримати продукцію за трохи нижчими цінами, ніж на організованих ринках. Проте й на стихійних ринках суттєвої різниці в цінах покупці не бачать, оскільки вартість продукції тут формується за схожими факторами.



Зростання цін на овочі пояснюють кількома основними причинами. По-перше, це вплив інфляції та подорожчання виробничих витрат – від насіння до добрив і пального. По-друге, через підвищення вартості транспортування і зберігання продукції, особливо в умовах зростання цін на електроенергію. Третім важливим чинником є кліматичні умови, які суттєво впливають на врожайність. Перепади температури, затяжні дощі чи навпаки посухи можуть значно зменшити кількість якісної продукції, яка надходить на ринки.



Однак не тільки зовнішні фактори впливають на вартість овочів. Споживачі також відзначають, що певну роль у ціноутворенні відіграють перекупники, які купують продукцію у фермерів і перепродують її на ринках. Це призводить до додаткового зростання цін для кінцевих покупців. Водночас, багато фермерів з Волині змушені продавати свій урожай через посередників через складнощі з прямими продажами на ринках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька, зокрема на ринку «Пасаж» та стихійному ринку біля залізничного вокзалу, є великий вибір різних овочів. Попри закінчення сезону збору врожаю, ціни на основні продукти залишаються високими, що викликає певне невдоволення серед місцевих жителів.Журналісти ВСН дізналися, скільки коштують капуста, морква та цибуля.На ринку «Пасаж» ціни на білокачанну капусту коливаються в межах 20-28 гривень за кілограм. Попит на цей овоч не зменшується, оскільки вона залишається незамінною для приготування борщів, салатів і консервацій на зиму. Деякі продавці зазначають, що вартість капусти обумовлена збільшенням витрат на її зберігання та транспортування, а також умовами, які вплинули на якість та обсяги врожаю.Ціна моркви є вищою, ніж капусти – 25-35 гривень за кілограм. Продавці пояснюють таку вартість кількома факторами: по-перше, це збільшені витрати на вирощування, а по-друге, висока вартість робочої сили. Водночас, попит на моркву залишається стабільно високим, оскільки вона є не тільки популярним продуктом для повсякденного вжитку, але й важливим складником зимових заготовок.Цибуля, ціна якої на ринку також залишається в межах 20-25 гривень за кілограм, викликає особливий інтерес. Адже цибуля є продуктом, який зберігається протягом тривалого часу, і покупці часто купують її великими обсягами. Продавці кажуть, що така ціна зумовлена зростанням витрат на енергоносії, які використовуються для зберігання цибулі, а також впливом глобальних ринкових трендів, де ціна на овочі загалом має тенденцію до підвищення.Стихійний ринок біля залізничного вокзалу приваблює багатьох завдяки більш гнучким умовам торгівлі: тут можна торгуватися з продавцями та інколи отримати продукцію за трохи нижчими цінами, ніж на організованих ринках. Проте й на стихійних ринках суттєвої різниці в цінах покупці не бачать, оскільки вартість продукції тут формується за схожими факторами.Зростання цін на овочі пояснюють кількома основними причинами. По-перше, це вплив інфляції та подорожчання виробничих витрат – від насіння до добрив і пального. По-друге, через підвищення вартості транспортування і зберігання продукції, особливо в умовах зростання цін на електроенергію. Третім важливим чинником є кліматичні умови, які суттєво впливають на врожайність. Перепади температури, затяжні дощі чи навпаки посухи можуть значно зменшити кількість якісної продукції, яка надходить на ринки.Однак не тільки зовнішні фактори впливають на вартість овочів. Споживачі також відзначають, що певну роль у ціноутворенні відіграють перекупники, які купують продукцію у фермерів і перепродують її на ринках. Це призводить до додаткового зростання цін для кінцевих покупців. Водночас, багато фермерів з Волині змушені продавати свій урожай через посередників через складнощі з прямими продажами на ринках.

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