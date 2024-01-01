Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 7 жовтня:



Луцьк



Хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 7 жовтня:Хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14° тепла.Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14° тепла.

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