Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 7 жовтня:

Луцьк

Хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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