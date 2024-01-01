Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 жовтня:
Луцьк
Хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 жовтня:
Луцьк
Хмарна погода. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14° тепла.
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