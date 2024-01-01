Скільки коштує картопля на ринках Луцька

Скільки коштує картопля на ринках Луцька
На Волині завершився збір урожаю картоплі, але ситуація з цінами на цей основний продукт залишається незмінною. Попри те, що аграрії звітують про вдалий сезон і стабільні показники врожайності, ціни на картоплю на ринках Луцька залишаються досить високими.

Про це пише ВСН.

Зокрема, на одному з найбільших ринків міста, ринку «Пасаж», а також на стихійному продуктовому ринку біля залізничного вокзалу, вартість картоплі не опускається нижче 20-25 гривень за кілограм. Місцеві жителі обурені тим, що, попри зібраний урожай і очікування на сезонне здешевлення, ціни тримаються на рівні, який характерний для міжсезоння або періодів низької пропозиції.

Фахівці вважають, що однією з причин високих цін є зростання витрат на логістику та зберігання продукції. Крім того, чимало фермерів змушені продавати свій урожай через перекупників, що також впливає на кінцеву ціну для споживача. Деякі експерти зазначають, що ситуація може змінитися в найближчі тижні, коли конкуренція між продавцями збільшиться, і ринок відреагує на більший обсяг пропозиції.

Однак на цей момент багато волинян змушені купувати картоплю за цінами, що значно перевищують очікування. Це викликає тривогу серед населення, особливо враховуючи загальне підвищення вартості життя та зростання цін на інші продукти харчування.

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Теги: картопля, ціни
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