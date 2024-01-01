Пішов вчителювати після служби в ЗСУ: історія 45-річного педагога Олександра Шепеля з Волині

Олександр Шепеля після служби у Збройних Силах пішов працювати вчителем у школі. Чоловік другий рік викладає предмет "Захист України" у Шацькому ліцеї.







"Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем"



Олександр Шепеля народився і виріс у селищі Шацьк, здобув освіту вчителя географії у ВНУ імені Лесі Українки, але ні дня не працював за фахом: був охоронцем, потім будівельником.



"Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем. Не моє то було", — каже чоловік.



Коли почалася повномасштабна війна, волинянин пішов у військо добровольцем. Розповідає: спершу служив у Шацькій роті охорони, а потім приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



"Попали під Соледар: штурмували населені пункти, було тяжко. Зараз тяжко згадувати, бо багато побратимів померло і командир. Там отримав перше своє поранення", — пригадує Олександр Шепеля.



Зізнається: попри поранення, продовжував служити. Але раптово захворіла мама, тому торік у травні волинянин звільнився зі служби, аби доглядати за матір’ю.



"Не було кому просто викладати"



Після звільнення захисник почав шукати роботу й у центрі зайнятості йому запропонували посаду вчителя у місцевому ліцеї. Тут, каже, і згодився диплом про вищу освіту: "Цей предмет дуже важливий. Не було кому просто викладати".



Щотижня для старшокласників педагог проводить практичні уроки, де ділиться бойовим досвідом та набутими на передовій уміннями. Олександр Шепеля розповідає: дітям цікаво, але дівчата сприймають краще і більше віддаються, чим хлопці.



"Я на ці уроки ходжу одна з дівчат. Мені ці уроки подобаються, в мене виходить. Він все чітко розказує, зрозуміло, добрий вчитель", — каже учениця 11 класу Олександра Омельчук.



"Готує нас до життя, вчить захищати свою батьківщину, свою державу", — говорить учень 11 класу Северин Фрис.



"В мене теж не все виходило з першого разу"



На урок вперше запросили поліцейського громади, який разом з вчителем навчав учнів розбирати зброю.



"Доволі важко і потребує підготовки тривалої й сили, бо це нелегко", — зізнається одинадцятикласниця Єва Мандзебура.



"В мене теж не все виходило з першого разу. Нічого, потрошки будемо вчити. Це потрібно, щоб юнаки були ще зі школи підготовлені до цього", — каже поліцейський офіцер громади Богдан Штандер.



"Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні"



У Шацькому ліцеї навчається 661 учень, працює 58 педагогів. Попередній вчитель предмета "Захист України" нині у війську, каже директор навчального закладу Валерій Михальчук.



"Діти до військових, а особливо до учасників бойових дій відносяться з великою повагою і шаною. На базі Шацького ліцею буде створений осередок з вивчення захисту України", — говорить директор Шацького ліцею.



Олександр Шепеля зізнається: любить порядок і дисципліну, іноді буває строгим до дітей, бо досі звикає до нової педагогічної професії. Радіє, що знання передає старшокласникам.



"Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні. Ото і всі мрії", — каже вчитель "Захисту України".























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 45-річний волинянинпісля служби у Збройних Силах пішов працювати вчителем у школі. Чоловік другий рік викладає предмет "Захист України" у Шацькому ліцеї. Суспільному батько трьох дітей зізнався: робота подобається, на практиці показує учням набуті на фронті знання.Олександр Шепеля народився і виріс у селищі Шацьк, здобув освіту вчителя географії у ВНУ імені Лесі Українки, але ні дня не працював за фахом: був охоронцем, потім будівельником."Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем. Не моє то було", — каже чоловік.Коли почалася повномасштабна війна, волинянин пішов у військо добровольцем. Розповідає: спершу служив у Шацькій роті охорони, а потім приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого."Попали під Соледар: штурмували населені пункти, було тяжко. Зараз тяжко згадувати, бо багато побратимів померло і командир. Там отримав перше своє поранення", — пригадує Олександр Шепеля.Зізнається: попри поранення, продовжував служити. Але раптово захворіла мама, тому торік у травні волинянин звільнився зі служби, аби доглядати за матір’ю.Після звільнення захисник почав шукати роботу й у центрі зайнятості йому запропонували посаду вчителя у місцевому ліцеї. Тут, каже, і згодився диплом про вищу освіту: "Цей предмет дуже важливий. Не було кому просто викладати".Щотижня для старшокласників педагог проводить практичні уроки, де ділиться бойовим досвідом та набутими на передовій уміннями. Олександр Шепеля розповідає: дітям цікаво, але дівчата сприймають краще і більше віддаються, чим хлопці."Я на ці уроки ходжу одна з дівчат. Мені ці уроки подобаються, в мене виходить. Він все чітко розказує, зрозуміло, добрий вчитель", — каже учениця 11 класу"Готує нас до життя, вчить захищати свою батьківщину, свою державу", — говорить учень 11 класуНа урок вперше запросили поліцейського громади, який разом з вчителем навчав учнів розбирати зброю."Доволі важко і потребує підготовки тривалої й сили, бо це нелегко", — зізнається одинадцятикласниця"В мене теж не все виходило з першого разу. Нічого, потрошки будемо вчити. Це потрібно, щоб юнаки були ще зі школи підготовлені до цього", — каже поліцейський офіцер громадиУ Шацькому ліцеї навчається 661 учень, працює 58 педагогів. Попередній вчитель предмета "Захист України" нині у війську, каже директор навчального закладу"Діти до військових, а особливо до учасників бойових дій відносяться з великою повагою і шаною. На базі Шацького ліцею буде створений осередок з вивчення захисту України", — говорить директор Шацького ліцею.Олександр Шепеля зізнається: любить порядок і дисципліну, іноді буває строгим до дітей, бо досі звикає до нової педагогічної професії. Радіє, що знання передає старшокласникам."Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні. Ото і всі мрії", — каже вчитель "Захисту України".

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