Пішов вчителювати після служби в ЗСУ: історія 45-річного педагога Олександра Шепеля з Волині
Сьогодні, 22:11
45-річний волинянин Олександр Шепеля після служби у Збройних Силах пішов працювати вчителем у школі. Чоловік другий рік викладає предмет "Захист України" у Шацькому ліцеї.
Суспільному батько трьох дітей зізнався: робота подобається, на практиці показує учням набуті на фронті знання.
"Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем"
Олександр Шепеля народився і виріс у селищі Шацьк, здобув освіту вчителя географії у ВНУ імені Лесі Українки, але ні дня не працював за фахом: був охоронцем, потім будівельником.
"Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем. Не моє то було", — каже чоловік.
Коли почалася повномасштабна війна, волинянин пішов у військо добровольцем. Розповідає: спершу служив у Шацькій роті охорони, а потім приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Попали під Соледар: штурмували населені пункти, було тяжко. Зараз тяжко згадувати, бо багато побратимів померло і командир. Там отримав перше своє поранення", — пригадує Олександр Шепеля.
Зізнається: попри поранення, продовжував служити. Але раптово захворіла мама, тому торік у травні волинянин звільнився зі служби, аби доглядати за матір’ю.
"Не було кому просто викладати"
Після звільнення захисник почав шукати роботу й у центрі зайнятості йому запропонували посаду вчителя у місцевому ліцеї. Тут, каже, і згодився диплом про вищу освіту: "Цей предмет дуже важливий. Не було кому просто викладати".
Щотижня для старшокласників педагог проводить практичні уроки, де ділиться бойовим досвідом та набутими на передовій уміннями. Олександр Шепеля розповідає: дітям цікаво, але дівчата сприймають краще і більше віддаються, чим хлопці.
"Я на ці уроки ходжу одна з дівчат. Мені ці уроки подобаються, в мене виходить. Він все чітко розказує, зрозуміло, добрий вчитель", — каже учениця 11 класу Олександра Омельчук.
"Готує нас до життя, вчить захищати свою батьківщину, свою державу", — говорить учень 11 класу Северин Фрис.
"В мене теж не все виходило з першого разу"
На урок вперше запросили поліцейського громади, який разом з вчителем навчав учнів розбирати зброю.
"Доволі важко і потребує підготовки тривалої й сили, бо це нелегко", — зізнається одинадцятикласниця Єва Мандзебура.
"В мене теж не все виходило з першого разу. Нічого, потрошки будемо вчити. Це потрібно, щоб юнаки були ще зі школи підготовлені до цього", — каже поліцейський офіцер громади Богдан Штандер.
"Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні"
У Шацькому ліцеї навчається 661 учень, працює 58 педагогів. Попередній вчитель предмета "Захист України" нині у війську, каже директор навчального закладу Валерій Михальчук.
"Діти до військових, а особливо до учасників бойових дій відносяться з великою повагою і шаною. На базі Шацького ліцею буде створений осередок з вивчення захисту України", — говорить директор Шацького ліцею.
Олександр Шепеля зізнається: любить порядок і дисципліну, іноді буває строгим до дітей, бо досі звикає до нової педагогічної професії. Радіє, що знання передає старшокласникам.
"Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні. Ото і всі мрії", — каже вчитель "Захисту України".
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Суспільному батько трьох дітей зізнався: робота подобається, на практиці показує учням набуті на фронті знання.
"Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем"
Олександр Шепеля народився і виріс у селищі Шацьк, здобув освіту вчителя географії у ВНУ імені Лесі Українки, але ні дня не працював за фахом: був охоронцем, потім будівельником.
"Ніколи навіть не уявляв, що буду вчителем. Не моє то було", — каже чоловік.
Коли почалася повномасштабна війна, волинянин пішов у військо добровольцем. Розповідає: спершу служив у Шацькій роті охорони, а потім приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Попали під Соледар: штурмували населені пункти, було тяжко. Зараз тяжко згадувати, бо багато побратимів померло і командир. Там отримав перше своє поранення", — пригадує Олександр Шепеля.
Зізнається: попри поранення, продовжував служити. Але раптово захворіла мама, тому торік у травні волинянин звільнився зі служби, аби доглядати за матір’ю.
"Не було кому просто викладати"
Після звільнення захисник почав шукати роботу й у центрі зайнятості йому запропонували посаду вчителя у місцевому ліцеї. Тут, каже, і згодився диплом про вищу освіту: "Цей предмет дуже важливий. Не було кому просто викладати".
Щотижня для старшокласників педагог проводить практичні уроки, де ділиться бойовим досвідом та набутими на передовій уміннями. Олександр Шепеля розповідає: дітям цікаво, але дівчата сприймають краще і більше віддаються, чим хлопці.
"Я на ці уроки ходжу одна з дівчат. Мені ці уроки подобаються, в мене виходить. Він все чітко розказує, зрозуміло, добрий вчитель", — каже учениця 11 класу Олександра Омельчук.
"Готує нас до життя, вчить захищати свою батьківщину, свою державу", — говорить учень 11 класу Северин Фрис.
"В мене теж не все виходило з першого разу"
На урок вперше запросили поліцейського громади, який разом з вчителем навчав учнів розбирати зброю.
"Доволі важко і потребує підготовки тривалої й сили, бо це нелегко", — зізнається одинадцятикласниця Єва Мандзебура.
"В мене теж не все виходило з першого разу. Нічого, потрошки будемо вчити. Це потрібно, щоб юнаки були ще зі школи підготовлені до цього", — каже поліцейський офіцер громади Богдан Штандер.
"Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні"
У Шацькому ліцеї навчається 661 учень, працює 58 педагогів. Попередній вчитель предмета "Захист України" нині у війську, каже директор навчального закладу Валерій Михальчук.
"Діти до військових, а особливо до учасників бойових дій відносяться з великою повагою і шаною. На базі Шацького ліцею буде створений осередок з вивчення захисту України", — говорить директор Шацького ліцею.
Олександр Шепеля зізнається: любить порядок і дисципліну, іноді буває строгим до дітей, бо досі звикає до нової педагогічної професії. Радіє, що знання передає старшокласникам.
"Хочу побачити внуків у вільній незалежній Україні. Ото і всі мрії", — каже вчитель "Захисту України".
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