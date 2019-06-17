З 7 жовтня ціни на оформлення документів в Україні зростуть: що відомо

З 7 жовтня ціни на оформлення документів в Україні зростуть: що відомо
З понеділка 7 жовтня вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах держпідприємства "Документ" на території України зросте.

Про це йдеться у повідомленні "Паспортного сервісу".

Тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
обмін посвідчення водія — 950 грн;
обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
проставлення апостиля — 650 грн.
"Фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг — напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Facebook та Instagram або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 (044) 597-87-77" — додали у "Паспортному сервісі".

Скільки ці послуги коштували раніше:

оформлення ID-картки вперше (по досягненню 14-річного віку) — 540 грн;
обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку — 990 грн (у звичайному порядку), 1 360 грн (у терміновому);
обмін ID-картки — 990 грн (у звичайному порядку), 1 360 грн (у терміновому).
обмін посвідчення водія – 800 грн;
проставлення апостиля – 450 грн;

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Теги: документи, оформлення
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