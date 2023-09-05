У Луцьку зроблять поточний ремонт на двох вулицях за понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 01:30
У Луцьку планують провести поточний ремонт прибудинкових територій на проспекті Молоді, 3а та вулиці Любомира Гузара, 20а. Наразі оголосили про пошук підрядника шляхом проведення електронних торгів. Замовником послуг є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Про це стало відомо з сайту електронних торгів Prozorro, передає ВСН.
Пропозиції учасників прийматимуть до 14 жовтня 2024 року. Аукціон на ремонт проспекту Молоді розпочнеться 15 жовтня 2024 року о 14:27, з очікуваною вартістю робіт у сумі 1 476 000 гривень з ПДВ. Строк виконання робіт - до 31 грудня 2025 року.
Що стосується ремонту на вулиці Любомира Гузара, то старт аукціону заплановано також на 15 жовтня 2024 року о 13:55, а очікувана вартість становитиме 1 796 000 гривень з ПДВ. Строк виконання робіт також до 31 грудня 2025 року.
Ремонтні роботи включатимуть необхідні заходи для покращення прибудинкових територій.
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Про це стало відомо з сайту електронних торгів Prozorro, передає ВСН.
Пропозиції учасників прийматимуть до 14 жовтня 2024 року. Аукціон на ремонт проспекту Молоді розпочнеться 15 жовтня 2024 року о 14:27, з очікуваною вартістю робіт у сумі 1 476 000 гривень з ПДВ. Строк виконання робіт - до 31 грудня 2025 року.
Що стосується ремонту на вулиці Любомира Гузара, то старт аукціону заплановано також на 15 жовтня 2024 року о 13:55, а очікувана вартість становитиме 1 796 000 гривень з ПДВ. Строк виконання робіт також до 31 грудня 2025 року.
Ремонтні роботи включатимуть необхідні заходи для покращення прибудинкових територій.
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