На Волині продають приміщення ФАПу за 250 тисяч гривень
Сьогодні, 03:11
У селі Тойкут Ковельського району виставили на продаж приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.
Аукціон проводить відділ з управління комунальним майном Ковельської міської ради через платформу prozorro.sale, - пише Волинські новини.
Як лот виставлено об’єкт малої приватизації – приміщення ФАПу площею 76,2 кв. м, розміщене в центральній частині села Тойкут Ковельського району на вулиці Нова, 9б.
«Будівля перебуває в задовільному стані. В приміщенні наявні інженерні комунікації, як-от електропостачання. Рік побудови – 1969-й. Земельна ділянка окремо виділена, площа земельної ділянки – 0,0580 гектара. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та обслуговування приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Кадастровий номер земельної ділянки – 0722182800:02:002:0046. Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, відсутні. Спосіб приватизації – шляхом продажу на електронному аукціоні»,– вказано в описі лоту.
Будівля приєднана до електромережі та забезпечена автономним опаленням.
Земельна ділянка, на якій розташований ФАП, не є предметом купівлі-продажу. Балансоутримувачем приміщення нині є Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.
Стартова ціна – 249 958 гривень.
Рішення про продаж будівлі фельдшерсько-акушерського пункту було прийнято у вересні 2024 року Ковельською міською радою.
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Аукціон проводить відділ з управління комунальним майном Ковельської міської ради через платформу prozorro.sale, - пише Волинські новини.
Як лот виставлено об’єкт малої приватизації – приміщення ФАПу площею 76,2 кв. м, розміщене в центральній частині села Тойкут Ковельського району на вулиці Нова, 9б.
«Будівля перебуває в задовільному стані. В приміщенні наявні інженерні комунікації, як-от електропостачання. Рік побудови – 1969-й. Земельна ділянка окремо виділена, площа земельної ділянки – 0,0580 гектара. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та обслуговування приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Кадастровий номер земельної ділянки – 0722182800:02:002:0046. Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, відсутні. Спосіб приватизації – шляхом продажу на електронному аукціоні»,– вказано в описі лоту.
Будівля приєднана до електромережі та забезпечена автономним опаленням.
Земельна ділянка, на якій розташований ФАП, не є предметом купівлі-продажу. Балансоутримувачем приміщення нині є Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.
Стартова ціна – 249 958 гривень.
Рішення про продаж будівлі фельдшерсько-акушерського пункту було прийнято у вересні 2024 року Ковельською міською радою.
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