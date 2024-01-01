На Волині продають приміщення ФАПу за 250 тисяч гривень





Аукціон проводить відділ з управління комунальним майном Ковельської міської ради через платформу prozorro.sale, - пише



Як лот виставлено об’єкт малої приватизації – приміщення ФАПу площею 76,2 кв. м, розміщене в центральній частині села Тойкут Ковельського району на вулиці Нова, 9б.



«Будівля перебуває в задовільному стані. В приміщенні наявні інженерні комунікації, як-от електропостачання. Рік побудови – 1969-й. Земельна ділянка окремо виділена, площа земельної ділянки – 0,0580 гектара. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та обслуговування приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Кадастровий номер земельної ділянки – 0722182800:02:002:0046. Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, відсутні. Спосіб приватизації – шляхом продажу на електронному аукціоні»,– вказано в описі лоту.



Будівля приєднана до електромережі та забезпечена автономним опаленням.



Земельна ділянка, на якій розташований ФАП, не є предметом купівлі-продажу. Балансоутримувачем приміщення нині є Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.



Стартова ціна – 249 958 гривень.



Рішення про продаж будівлі фельдшерсько-акушерського пункту було прийнято у вересні 2024 року Ковельською міською радою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Тойкут Ковельського району виставили на продаж приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.Аукціон проводить відділ з управління комунальним майном Ковельської міської ради через платформу prozorro.sale, - пише Волинські новини Як лот виставлено об’єкт малої приватизації – приміщення ФАПу площею 76,2 кв. м, розміщене в центральній частині села Тойкут Ковельського району на вулиці Нова, 9б.«Будівля перебуває в задовільному стані. В приміщенні наявні інженерні комунікації, як-от електропостачання. Рік побудови – 1969-й. Земельна ділянка окремо виділена, площа земельної ділянки – 0,0580 гектара. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та обслуговування приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Кадастровий номер земельної ділянки – 0722182800:02:002:0046. Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, відсутні. Спосіб приватизації – шляхом продажу на електронному аукціоні»,– вказано в описі лоту.Будівля приєднана до електромережі та забезпечена автономним опаленням.Земельна ділянка, на якій розташований ФАП, не є предметом купівлі-продажу. Балансоутримувачем приміщення нині є Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.Стартова ціна – 249 958 гривень.Рішення про продаж будівлі фельдшерсько-акушерського пункту було прийнято у вересні 2024 року Ковельською міською радою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію