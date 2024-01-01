На Волині неповнолітній на смерть збив 39-річного чоловіка

На Волині неповнолітній на смерть збив 39-річного чоловіка
У селі Оленине Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув пішохід, 39-річний місцевий житель. Водій з місця події втік.
Аварія трапилася 5 жовтня, повідомили у Нацполіції Волині.

Поліцейські встановили, що водій авто, який на смерть збив односельця, — 16-річний мешканець села Оленино. За попередньою інформацією, хлопець був тверезим.

Автомобіль Opel Astra, яким керував неповнолітній, вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, триває слідство, додали у Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині неповнолітній на смерть збив 39-річного чоловіка
Сьогодні, 05:15
На Волині продають приміщення ФАПу за 250 тисяч гривень
Сьогодні, 03:11
У Луцьку зроблять поточний ремонт на двох вулицях за понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 01:30
7 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З 7 жовтня ціни на оформлення документів в Україні зростуть: що відомо
06 жовтень, 23:15
Схожі новини
Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський
28 вересень, 17:12
На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища
19 вересень, 08:25
У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка
14 вересень, 13:01
На Волині сталася смертельна аварія: загинула жінка, травмувалися діти На Волині сталася смертельна аварія: загинула жінка, травмувалися діти
14 вересень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині неповнолітній на смерть збив 39-річного чоловіка
Сьогодні, 05:15
 0
На Волині продають приміщення ФАПу за 250 тисяч гривень
Сьогодні, 03:11
 0
У Луцьку зроблять поточний ремонт на двох вулицях за понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 01:30
 0
7 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З 7 жовтня ціни на оформлення документів в Україні зростуть: що відомо
06 жовтень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8