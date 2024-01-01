На Волині неповнолітній на смерть збив 39-річного чоловіка



Аварія трапилася 5 жовтня, повідомили у Нацполіції Волині.



Поліцейські встановили, що водій авто, який на смерть збив односельця, — 16-річний мешканець села Оленино. За попередньою інформацією, хлопець був тверезим.



Автомобіль Opel Astra, яким керував неповнолітній, вилучили та помістили на арештмайданчик.



Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, триває слідство, додали у Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Оленине Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув пішохід, 39-річний місцевий житель. Водій з місця події втік.Аварія трапилася 5 жовтня, повідомили у Нацполіції Волині.Поліцейські встановили, що водій авто, який на смерть збив односельця, — 16-річний мешканець села Оленино. За попередньою інформацією, хлопець був тверезим.Автомобіль Opel Astra, яким керував неповнолітній, вилучили та помістили на арештмайданчик.Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, триває слідство, додали у Нацполіції.

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