Напивався та погрожував батькові: волинянина судили за домашнє насильство

Напивався та погрожував батькові: волинянина судили за домашнє насильство
Ковельчанина, який регулярно ображав свого батька в стані алкогольного сп’яніння, засудили до умовного терміну.

Про це пишуть Волинські новини з посиланням на вирок Ковельського міськрайонного суду.

Раніше Андрій С. тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства проти рідного батька. Однак, це чоловіка не спинило, тому щодо нього відкрили кримінальну справу.

У травні-червні 2024 року, перебуваючи у спільній квартирі, син систематично ображав батька нецензурними словами, розкидав речі, погрожував фізичною розправою. Ще й вчиняв усе це в стані алкогольного сп’яніння. Такі дії призвели до психологічних страждань і погіршення якості життя потерпілого.

Обвинувачений свою вину повністю визнав і щиро розкаявся. Підтвердив, що чинив домашнє насильство під час побутових сварок.

Дії чоловіка кваліфікували за ст. 126-1 КК України, тобто як систематичне вчинення психологічного насильства щодо члена сім’ї. Врахували й те, що правопорушення скоїв щодо особи похилого віку в стані алкогольного сп’яніння, а це обтяжувало покарання.

Потерпілий, своєю чергою, зазначив, що під час судового розгляду стосунки з сином нормалізувалися. Претензій до останнього не мав.

Суд визнав Андрія С. винним і призначив йому рік обмеження волі. Але покарання замінили роком іспитового строку. Також сина зобов’язали пройти тримісячну програму для кривдників.

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Теги: суд, домашнє насильство
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