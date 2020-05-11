На Волині продають бізнес із виготовлення пастили і джерків





У вартість входять всі рецепти, техніка, робоча сторінка, контент, співпраці, інформують в оголошенні, опублікованому на сайті ОЛХ, передає



«З техніки: дегідратор на 16 полиць та дегідратор на 10 полиць, слайсер, морозильна камера. Також ділюсь контактами, де замовляю різне», – йдеться у тексті оголошення.



Ціна прибуткового бізнесу – 103 348 грн (2,5 тис. дол).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Онлайн-бізнес виставили на продаж у зв’язку з виїздом.У вартість входять всі рецепти, техніка, робоча сторінка, контент, співпраці, інформують в оголошенні, опублікованому на сайті ОЛХ, передає ВСН. «З техніки: дегідратор на 16 полиць та дегідратор на 10 полиць, слайсер, морозильна камера. Також ділюсь контактами, де замовляю різне», – йдеться у тексті оголошення.Ціна прибуткового бізнесу – 103 348 грн (2,5 тис. дол).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію