На Волині продають бізнес із виготовлення пастили і джерків

На Волині продають бізнес із виготовлення пастили і джерків
Онлайн-бізнес виставили на продаж у зв’язку з виїздом.

У вартість входять всі рецепти, техніка, робоча сторінка, контент, співпраці, інформують в оголошенні, опублікованому на сайті ОЛХ, передає ВСН.

«З техніки: дегідратор на 16 полиць та дегідратор на 10 полиць, слайсер, морозильна камера. Також ділюсь контактами, де замовляю різне», – йдеться у тексті оголошення.

Ціна прибуткового бізнесу – 103 348 грн (2,5 тис. дол).

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Теги: бізнес, продаж
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