Росія атакувала Київ балістичними ракетами

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ.У столиці та області працювала ППО. Про це повідомили в КМВА, КМДА і обласній військовій адміністрації."Відмічено пуски ракет Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.За попередніми даними, є падіння уламків у Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Інформації про руйнування наразі немає.Уночі ворог намагався атакувати Київ ударними дронами. Поблизу міста збили близько 15 БпЛА.