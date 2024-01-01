Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Сьогодні, 09:06
Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ.
У столиці та області працювала ППО. Про це повідомили в КМВА, КМДА і обласній військовій адміністрації.
"Відмічено пуски ракет Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.
За попередніми даними, є падіння уламків у Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Інформації про руйнування наразі немає.
Уночі ворог намагався атакувати Київ ударними дронами. Поблизу міста збили близько 15 БпЛА.
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У столиці та області працювала ППО. Про це повідомили в КМВА, КМДА і обласній військовій адміністрації.
"Відмічено пуски ракет Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.
За попередніми даними, є падіння уламків у Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Інформації про руйнування наразі немає.
Уночі ворог намагався атакувати Київ ударними дронами. Поблизу міста збили близько 15 БпЛА.
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