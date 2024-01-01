7 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 жовтня святкують: журналістки(на фото) тан.Особисте свято цього дня відзначатимуть громадський діяч, підприємецьта ексдепутат ЛМР7 жовтня іменини у чоловіків, яких нарекли Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.ВолиньPost вітає усіх іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі.Цього ж дня у 1253 році відбулась коронація галицько-волинського князя Данила Романовича (Галицького).7 жовтня 1971 року присвоїли звання почесного лучанина Анатолію Бринському, учаснику партизанського руху на Волині та Михайлу Корчеву, організатору становлення і розвитку харчової промисловості на Волині.Цього дня 2004 року помер командир сотні групи «Турів» відтинку «Лиман» Української повстанської армії, багатолітній політкаторжанин, провідник ОУН на Волині Мелетій Семенюк.Він також був заступником голови Всеукраїнського братства ОУН-УПА ім. генерала-хорунжого Романа Шухевича і головою Братства ОУН-УПА Волинського краю ім. Клима Савура.7 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день архітектора і архітектури. Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було засноване 1985 року Міжнародним союзом архітекторів (МСА) для вшанування професії архітектора та її внеску у створення фізичного середовища для проживання людей. Цей день також співпадає з Міжнародним днем житла, що підкреслює важливість архітектури у створенні комфортних та безпечних умов для життя. Архітектура не лише створює будівлі, але й відображає культуру та цінності суспільства. Вона впливає на настрій, продуктивність і навіть здоров’я людей, які живуть або працюють у створених просторах.Також 7 жовтня Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію. Цей день був заснований 2013 року організацією TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me) з метою привернення уваги до цього виснажливого захворювання та підвищення обізнаності про нього. Тригемінальна невралгія є одним із найболючіших станів, що характеризується раптовими нападами гострого, прострілюючого болю в обличчі, який може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Біль може бути спровокований дотиком, жуванням, розмовою або іншими подразниками.Цей день спрямований на те, щоб інформувати людей про симптоми та методи лікування тригемінальної невралгії, а також закликати тих, хто відчуває симптоми, вчасно звертатися до лікарів. Захворювання зустрічається у 5 людей на 100 тисяч населення і частіше вражає людей після 50 років, причому жінки страждають частіше, ніж чоловіки.