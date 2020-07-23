У Харкові косметологиня з необережності вбила свою пацієнтку

У Харкові косметологиня з необережності вбила свою пацієнтку
У Харкові косметологиня з необережності вбила свою пацієнтку, ввівши їй надмірну дозу анестетика. Правоохоронці оголосили жінці про підозру.

Про це повідомили у поліції Харківської області, пише Громадське.

Так, ще 16 березня клієнтка прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Як зазначили в поліції, така процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії й належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

За даними слідчих, косметологиня перед процедурою не визначила масу тіла пацієнтки та не зробила розрахунку дози анестетика, а також не проводила алергопроб.

Фігурантка зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій та перевищила рекомендовану концентрацію препарату в розчині щонайменше в 15 разів. Пацієнтку врятувати не вдалося — вона померла дорогою в лікарню.

Начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов розповів, що косметологиня мала провести операцію в зоні живота. За його словами, камери зафіксували, як пацієнтка під час процедури вигиналася від болю, у неї були конвульсії.

Болвінов також вказує, що підозрювана косметологиня не мала права проводити такі маніпуляції з клієнтами — у неї не було на це ліцензії. Під час обшуку в клініці не вдалося знайти і жодних медичних документів, окрім інформаційних згод від клієнток на бланках клініки.

Поліція повідомила про підозру 33-річній косметологині у скоєнні вбивства через необережність. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

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Теги: Харків, косметологиня, підозра
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