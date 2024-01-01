Затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів

Затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів.

Про це повідомили у ДБР та в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США.

Всі ці статки вона не внесла до свої щорічної декларацій осіби, уповноваженої на виконання функцій держави.

Вилучені гроші визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання до банківської установи. З метою їх арешту прокурором внесено до суду відповідне клопотання.

Наразі керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває. Перевіряються підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів США.

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Теги: ДБР, посадовиця, гроші
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